Avec l’arrivée de la fin de semaine, notre chroniqueur touristique François Trépanier suggère quatre activités à faire pour toute la famille dans différentes régions du Québec.

Les voici :

À Mont-Saint-Grégoire, UPLA, le plus grand trampoline extérieur en Amérique du Nord

«Ce sont deux mille mètres carrés de superficie, on a les pieds toujours dans les airs, on peut emprunter trois glissades. C’est vraiment un plaisir pour toute la famille. Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y a aucun équipement requis pour participer», détaille M. Trépanier.

Le Ninja Factory pour s’amuser comme des ninjas à Brossard

«C’est un nouveau centre d’amusement pour toute la famille. Il y a plusieurs structures gonflables à l’intérieur où tout le monde pourra s’amuser et grimper», explique le chroniqueur.

Le festival international DANSEncore à Trois-Rivières

«C’est vraiment pour les amateurs de danse et de spectacle, c’est la 28e édition. Ce sont quatre jours de fête jusqu’au 5 juin. Il y aura 50 artistes sur place, que ça soit des spectacles contemporains, des classes de maître ou bien des activités», raconte-t-il.

Le Festifleuve à Repentigny

«C’est ce dimanche 5 juin du côté du parc de Saint-Laurent. C’est vraiment un festival qui a pour but de promouvoir l’ensemble des activités qui peuvent être effectuées sur le fleuve. Et plus de 100 jeunes de 6 à 17 ans vont recevoir une formation d’initiation à la pêche».

Voyez la vidéo ci-dessus pour tous les détails.