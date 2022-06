Québec investit dans les organismes pour conjoints violents

Les organismes intervenant auprès des conjoints violents recevront un financement supplémentaire de 2,5 millions $, a annoncé le gouvernement québécois vendredi.

Cet investissement permettra notamment aux organismes d'embaucher davantage de personnel et d'améliorer les conditions de travail des employés afin d'offrir le meilleur service possible et de renforcer leur impact.

«Ces derniers mois, les risques de violence se sont accrus à cause de l'isolement et des conséquences qu'a entraînées la pandémie de COVID-19. Investir dans la mission des organismes qui interviennent auprès des hommes aux comportements violents et qui agissent en prévention est essentiel pour prévenir des actes de violence et promouvoir des relations saines et égalitaires dans notre société», a déclaré Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux..

Pour les organismes, il ne fait aucun doute qu'une partie de la solution à la violence conjugale est d'effectuer de la prévention auprès des conjoints aux comportements violents. « Au-delà de l'investissement, il s'agit d'une reconnaissance publique que le travail auprès des auteurs de violence conjugale est une composante essentielle de la solution. [...] Dire à chaque homme qui exerce de la violence qu'un changement est à sa portée et que nous sommes là pour l'accompagner, ça peut faire toute la différence», a indiqué Geneviève Landry, présidente de l'organisme À cœur d'homme.

Depuis janvier 2020, plus de 30 personnes ont été victimes d'un féminicide en contexte conjugal au Québec.

À ce jour, 36 organismes intervenant auprès des auteurs de violence conjugale obtiennent des financements du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour un total de 17,8 millions $.