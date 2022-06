Rare phénomène d’ouragan croisé

L’ouragan Agatha qui s’est formé dans l’océan Pacifique et qui a fait de nombreux dommages et plus de 11 morts dans le sud du Mexique a traversé le continent pour poursuivre sa course dans le Golfe du Mexique.

• À lire aussi: Ouragan Agatha: 11 morts, une vingtaine de disparus, des dégâts dans le sud du Mexique

Ce rare phénomène appelé «ouragan croisé» ne s’est produit que 17 fois depuis 1923.

Normalement, lorsqu’un ouragan touche terre, il commence à s’affaiblir et perd beaucoup en intensité.

Agatha est toutefois passée rapidement dans la section étroite du continent mexicain pour atteindre le Golfe du Mexique.

La dépression est ainsi de retour en eaux chaudes, lui fournissant à nouveau du carburant pour continuer sa progression.

Agatha est ainsi devenue une tempête tropicale nommée Alex et pourrait se transformer à nouveau en ouragan.

Pour le moment des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour la Floride, Cuba, et les Bahamas avec des accumulations de pluie allant de 100 à 300 mm.