Stationnements pour personnes handicapées: Une vaste campagne de sensibilisation lancée à Québec

Le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) lance une vaste campagne de sensibilisation sur l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.

«Le but est de sensibiliser la population à respecter ces zones de débarcadère-là et de ne pas les utiliser si on a une commission de deux minutes à faire au magasin», explique Raynald Pelletier, président du CAPVISH.

Un avis partagé par Karine Vermette, devenue paraplégique à l’âge de 11 ans, après un accident de la route.

«Rendu en 2022, je pense que c’est très important de respecter ces espaces-là qui sont essentiels», dit la jeune femme, pour qui trouver un espace de stationnement peut parfois se transformer en véritable «parcours du combattant».

L’organisme rappelle que seulement 1% des cases de stationnements sont réservées aux personnes handicapées. Les occuper sans raison, même pour quelques minutes, peut devenir un frein à l’autonomie des 170 000 détenteurs d'une vignette.

«L’espace de stationnement pour personne handicapée, ce n’est pas une simple mesure de courtoisie», explique le directeur général du CAPVISH, Dominique Salgado. Il ajoute que ces espaces permettent aux utilisateurs d’avoir accès aux services de façon autonome et égalitaire.

«S’ils la veulent notre place, je la donnerais volontiers moi», lance avec émotion Lyne Joncas, instigatrice de la vignette qui sera apposée sur le pare-brise des véhicules contrevenants au cours des prochains jours.

«On espère que ça va faire réfléchir les gens. Mais je pense que le meilleur moyen de faire réfléchir les gens c’est d’avoir une bonne contravention», souligne M. Pelletier, qui suggère de faire passer le montant de l’amende, qui se situe entre 153 $ et 317 $, à 1000 $.

Chaque année à Québec, ce sont en moyenne 1000 constats d’infraction qui sont remis à des automobilistes qui ne respectent pas la signalisation.