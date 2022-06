Tesla aurait payé une entreprise pour surveiller ses employés syndiqués sur Facebook

L’entreprise du milliardaire américain Elon Musk aurait sous-traité la surveillance de ses employés sur Facebook, alors que ces derniers cherchaient à former un syndicat dans l'usine de l'entreprise à Fremont, en Californie.

Le média américain CNBC a cité des factures et «d’autres documents» qui constitueraient la preuve que l’agence de relations publiques MWW a été embauchée par le géant américain pour surveiller les conversations de ses employés sur les réseaux sociaux.

La société de relations publiques a surveillé la plate-forme de médias sociaux, et a été embauchée «pour commenter les efforts d'organisation et pour mener des recherches spécifiquement sur les organisateurs», et ce pendant presque deux ans, entre 2017 et 2018.

«C'est une pratique courante d'examiner la couverture médiatique et les conversations sociales publiques sur une entreprise pour mieux comprendre les problèmes et les perceptions des parties prenantes à propos de la marque», a déclaré MWW PR à CNBC.

Un courriel d’Elon Musk a récemment fuité, dans lequel il dit interdire le télétravail pour ses employés, sauf exception sous réserve de sa validation. Ce dernier argumentait «qu’ils devraient faire semblant de travailler ailleurs», dans une publication sur Twitter.