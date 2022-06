Trois trucs pour combattre les symptômes d'allergies saisonnières

Le printemps est plutôt rude pour les gens qui souffrent d’allergies saisonnières avec un début de saison rugissant.

La pharmacienne Diane Lamarre a répondu aux questions du public concernant les allergies saisonnières.

Ce midi, la spécialiste a donné deux trucs simples pour vous permettre de passer au travers du printemps où l’indice de pollen est élevé.

1- Prendre une douche et changer ses vêtements lorsqu’on revient de l’extérieur

«En prenant une douche et en changeant nos vêtements déjà on élimine notre contact avec les pollens», dit la spécialiste. «Il y a aussi la climatisation, une filtration de l’air dans la maison si on peut, ce sont les mesures qui peuvent aider.»

2- Prendre des antihistaminiques

Mme Lamarre suggère de se tourner vers des antihistaminiques de deuxième génération qui offriront généralement un soulagement de 24h. Toutefois, la pharmacienne suggère aux gens de les prendre le soir avant de se coucher. «On va avoir un effet plus marqué au moment où il y a plus de pollen dans l’air, donc on sera plus protégé.»

3- Vaporisateurs nasaux

«Ces vaporisateurs nasaux font en sorte qu’on diminue l’inflammation au niveau nasal et ça soulage même les symptômes au niveau des yeux», explique Mme Lamarre. Les vaporisateurs nasaux ne sont pas en vente libre, cependant, on peut les demander aux pharmaciens sans prescription.

***Voyez son segment complet dans la vidéo ci-dessus.***