«Un, deux, trois, claquez la nageoire»: à l'école des sirènes en Afrique du Sud

«Un, deux, trois claquez la nageoire»: en tenue de sirène, une dizaine de nageurs s'entraînent dans cette piscine de Johannesburg à une discipline consistant à tenter de se déplacer gracieusement dans l'eau, à la manière des créatures fantastiques marines.

«La nage sirène est un sport depuis 2019, enregistré comme sport aux États-Unis depuis 2020», explique à l'AFP Izelle Nair, formatrice à «Merschool», présentée comme la première école du genre en Afrique du Sud.

La discipline requiert tout d'abord de se glisser dans la peau d'une de ces chimères séductrices tirées des mythologies grecque et nordique. Avant de plonger, chaque sportif enfile une queue de sirène aux couleurs chamarrées terminée par une paire de palmes en forme de nageoires.

Izelle Nair | AFP

Les femmes portent des bustiers sur la poitrine, les hommes restent torse nu.

Les participants sont noirs, blancs, le plus jeune a 13 ans, le plus âgé la quarantaine. Certains sont instituteurs, d'autres instructeurs de yoga, comptables...

Une fois dans l'eau, les sirènes pour le temps d'un entraînement d'une heure sortent les nageoires et les agitent aussi élégamment que possible. Puis, «plongez, ondulez, ondulez encore» ... et enfin, respirez!

La tête hors de l'eau, certains peinent à reprendre leur souffle.

«C'est un entraînement complet du corps, à la fois amusant et relaxant. Les respirations ont un effet positif sur le mental et le bien-être», assure Mme Nair.

Nadia Walker, une adepte devenue entraîneuse, explique venir de la natation synchronisée, un monde pas si éloigné selon elle: «les pirouettes en arrière, certains échauffements et mouvements viennent de la natation».

Le mouvement principal est une ondulation de tout le corps baptisée «le coup du dauphin». La discipline requiert des compétences techniques pour les figures acrobatiques, de bonnes capacités pour l'apnée et une touche d'esprit artistique pour les costumes.

L'école espère envoyer au moins un athlète au championnat mondial de nage sirène organisé l'an prochain en Chine. Et l'entrée de la discipline dans les sports olympiques.