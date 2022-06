Un documentaire pour faire revivre la grande histoire du P’tit Train du Nord

L’histoire du P’tit Train du Nord, cet immense projet du Curé Labelle qui a marqué la vie dans les Laurentides pendant de longues décennies avant d’être abandonné et transformé en piste cyclable vers la fin du 20e siècle, sera racontée dans un documentaire actuellement en préparation.

Construit entre 1891 et 1909, le chemin de fer a été un élément majeur du développement de cette région du nord de Montréal, permettant le transport de marchandises et de passagers, entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, pendant des décennies. Le but ultime de sa création avait été de développer les terres des Hautes-Laurentides pour y garder les colons et empêcher leur exode vers les usines du nord des États-Unis qui avaient un attrait certain à l’époque pour les gens cherchant emploi.

Le dernier voyage du P’tit Train du Nord a eu lieu en 1981. Quinze ans plus tard, ses rails retirés, cette ligne nord-sud laissait place à un parc linéaire portant son nom. Le P’tit Train du Nord est donc maintenant une piste cyclable incontournable pour les gens de la région et d’ailleurs. En hiver, ce sont les fondeurs ou les motoneigistes qui y sont vus, selon les secteurs.

PHOTO COURTOISIE

«Je veux que les gens redécouvrent leur histoire et cimentent leurs relations à travers cette époque», nous a mentionné en entrevue Jean-Nicolas Orhon, réalisateur, scénariste et monteur, qui a récemment entrepris la recherche et bientôt le tournage de ce qui sera le premier grand documentaire sur le P’tit Train du Nord.

«Je veux parler aussi des gens qui ont vécu cette période, par exemple cette passagère qui a pris le tout dernier train au début des années 1980 ou cette fille de cheminot qui a vécu ces derniers instants du train de passagers avec son père. C’est tout l’aspect humain de cette grande aventure que je veux faire ressortir [...]. Au-delà de l’histoire connue, il y a les humains. Je veux raconter une histoire, certes, mais aussi toucher les gens.»

Projet

Avec ce projet, la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL), la maître d’œuvre, appuyée par les MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, et la Ville de Saint-Jérôme, veut faire rayonner la région des Laurentides et le P’tit Train du Nord, et renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens pour leur parc linéaire.

Le documentaire, d’une durée d’environ 50 minutes, sera lancé lors des Journées de la culture 2023.

M. Orhon, qui a travaillé sur plusieurs séries documentaires ou magazines, projette d’y consacrer environ six mois de tournage de façon intermittente.

Le film sera réalisé avec une petite équipe, dont M. Orhon n’est pas peu fier. «La qualité sera au rendez-vous, c’est certain, et on va y mettre tout le temps nécessaire», assure-t-il.

Bien que rien ne soit encore décidé, il aimerait que le documentaire soit vu au-delà des Laurentides, qu’il «profite de la plus large diffusion possible parce que cette histoire concerne tout le monde au Québec».

Appel aux citoyens

Afin de recueillir les anecdotes, histoires, photos, vidéos et artéfacts liés à l’histoire du P’tit Train du Nord, les partenaires de ce projet ont lancé un appel aux citoyens. Les gens, qui désireraient partager leurs histoires, souvenirs ou autres, sont invités à écrire à histoireptdn@gmail.com