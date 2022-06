Un piéton gravement blessé en Estrie après un possible délit de fuite

Un homme d’une cinquantaine d'années a été retrouvé gravement blessé, gisant dans un fossé à Birgham en Estrie vendredi en début de soirée.

Vers 18h45, sur le chemin Adamsville à Birgham, un témoin a contacté les autorités à propos d’un homme gisant blessé dans le fossé.

Il était encore conscient à l’arrivée des secours et aurait évoqué avoir été frappé par une voiture avant de perdre connaissance.

Le cinquantenaire a été transporté dans un état critique en centre hospitalier et on craignait pour sa vie, a mentionné Geneviève Bruneau, relationniste pour la Sûreté du Québec (SQ).

Ni la SQ ni le témoin qui a contacté la police n’a vu de signe du véhicule qui aurait percuté le piéton.

«Il pourrait s’agir d’un délit de fuite», a avancé la SQ.

Quelques heures plus tard, l'homme a repris connaissance et sa vie n'est plus en danger. Il sera rencontré par les enquêteurs quand son état de santé le lui permettra.

L'enquête sur les lieux de l'accident se poursuit, pour l'instant, sans succès.