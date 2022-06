Une belle saison en perspective pour la production maraîchère

Malgré un retard de quelques jours, la saison pour la production maraîchère au Québec s’annonce très belle, selon les gens œuvrant dans le milieu.

«L’hiver a été parfait pour les fraises, il y a eu beaucoup de neige, ce qui protège les plants de fraises. (...) On est vraiment positifs. Ça étale un peu la récolte, mais avec un bon rendement», estime David Lemire, un producteur de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

Même si les conditions météorologiques présagent de bonnes récoltes, le coût de production demeure le plus grand défi pour les producteurs.

«Le prix des différents éléments dont nous avons besoin pour cultiver des fruits et légumes est en hausse. Par exemple, l’engrais a augmenté de 30 à 50 %, le prix du diesel pour les tracteurs et les camions a monté et le prix du carton a augmenté de 65 %», explique Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec.