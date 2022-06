Une lueur d'espoir pour les apiculteurs du Québec

Les efforts des apiculteurs semblent enfin avoir porté fruit, alors que des apiculteurs du Bas-Saint-Laurent constatent que plusieurs colonies d’abeilles sont en bonne santé.

• À lire aussi: Protection des abeilles: le PQ veut interdire le glyphosate et les pesticides néonicotinoïdes

• À lire aussi: Mortalité des abeilles: aide d'urgence de 12 M$ réclamée pour les apiculteurs

«Le taux de mortalité est peut-être à 8 %, mais on est en dessous des 10 %», s’est réjoui l’apiculteur à l’Hydromellerie du Vieux Moulin, Normand Tremblay.

Ailleurs au Québec, le taux de mortalité peut frôler les 60 %.

À l'avantage des abeilles, l’été dernier fut particulièrement court dans le Bas-Saint-Laurent, comparativement à d’autres régions.

Il reste cependant un prédateur qui cause bien des maux de tête : le varroa qui s’accroche et vampirise les abeilles.

Ce parasite survit plus longtemps et plus facilement lorsqu'il fait chaud, ayant ainsi profité de la température des étés 2020 et 2021.

«C’est un parasite qui est dans la famille des acariens. Il va siphonner le liquide interne des abeilles. Si on se reporte à l’échelle humaine, pour nous ça serait la grosseur d’un pamplemousse collé dans le dos», a précisé Nicolas Tremblay, également apiculteur.

«On ne peut pas l’éliminer, mais on peut le contrôler si on le traite au bon moment au printemps et à l’automne. Ça fait des années qu’on a un taux de mortalité bien inférieur de 10 %, donc c’est possible de passer à travers», a ajouté M Tremblay.

La survie des abeilles est primordiale pour le maintien de la chaîne alimentaire. À elles seules, elles sont responsables de 80 % de la pollinisation.

«On a parlé à des producteurs de camerises cette semaine. Sans abeilles, la production serait à 10 % (de sa capacité). Avec des abeilles, la production serait à 100 %», a illustré M. Tremblay.