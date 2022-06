Une pièce pour enfants sème la controverse à Lévis

Une pièce de théâtre pour enfants, qui doit être présentée à Lévis cet été, soulève tout un tollé sur les réseaux sociaux.

De nombreux parents jugent les propos de la pièce grossophobes. Une situation vivement dénoncée par une mère de famille de Lévis.

«Je trouvais un peu aberrant de voir qu’on offrait cette pièce-là à des enfants et on le précise de 4 à 12 ans,» explique Angelica Trottier, maman d'un petit garçon de 2 ans.

Elle dit être tombée en bas de sa chaise un peu plus tôt cette semaine, lorsqu’elle a reçu le guide des activités offertes par la Ville de Lévis cet été.

«Je suis tombée sur une pièce de théâtre qui s’appelle "Ketchup diète". Quand j’ai lu la description, les 2 bras m’ont tombé. On parle de Ketchup le clown qui a des livres en trop et pour lui faire perdre du poids, ses amis vont l’empêcher de manger son repas préféré. Je trouve qu’au point où nous sommes rendus en tant que société, ce n’est pas super comme message à passer à nos enfants. Ce sont des propos grossophobes», ajoute-t-elle.

De son côté, la directrice de l'entreprise Marie-Stella, qui produit la pièce, se défend.

«C’est pour rire tout simplement. Je ne pense pas que ce soit offensant», mentionne Marie-Christine Morin. Elle se dit tout de même sensible à la situation et pense peut-être apporter des changements à la pièce.

À la Ville de Lévis, il n’est pas question d'annuler les représentations au programme. On nous répond par courriel «[...] cette pièce a aussi été présentée lors d’événements de la Ville et n’a suscité aucune réaction négative de la part des spectateurs petits et grands. Il faut savoir que les spectateurs lévisiens sont satisfaits à 95 % des productions de cette troupe professionnelle qui, on le rappelle, est spécialiste de l’animation familiale.»

La pièce doit être présentée les 27 et 28 juin prochains dans deux parcs de Lévis.

Avec la collaboration de Pascale Robitaille