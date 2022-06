Hockey Canada aurait versé, dans une entente hors cour, 3,5 millions $ à une jeune femme qui poursuivait l’organisation au civil après un viol collectif impliquant huit joueurs de l’équipe junior, survenu en 2018.

Cette femme, maintenant âgée de 24 ans, soutenait que le viol collectif s’était produit dans le cadre d’un gala pour souligner la victoire de l’équipe au Championnat du monde de hockey junior en 2018.

Pour Mario Dumont, les demi-vérités qu’offrira Hockey Canada ne tiendront pas.

«On est plus comme il y a 50 ans. On ne passe plus l’éponge sur ces choses-là.»

Pour l’animateur, il s’agit d’un scandale grave.

«J’insiste sur le montant, quand je parle de scandale grave. Quand tu es prêt à payer pour que la personne ne parle pas, mais que tu payes en millions, ce n’est pas 3000$! Si tu payes en millions pour que la personne ne parle pas, c’est grave! Si tu penses qu’il n’y a rien, tu ne payeras pas 3 M$!»

Il est clair pour lui que le montant du règlement donne une bonne idée de la gravité des faits.

L’histoire qui était cachée a refait surface au cours des derniers jours à la suite d’un reportage de TSN. La majorité des huit joueurs impliqués seraient aujourd’hui dans la Ligue nationale de Hockey (LNH).