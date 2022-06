Vols dans les épiceries: un réseau provincial sévit à Trois-Rivières

Alors que le prix du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter, les consommateurs devront bientôt payer une autre facture: celle du vol à l'étalage.

Les produits à valeur ajoutée, comme les steaks tomahawk, le homard et le vin, sont particulièrement recherchés. Une information confirmée par les policiers de Trois-Rivières.

«Les gens se dirigent directement au comptoir des viandes où ils ciblent des pièces qui sont particulièrement prisées», a expliqué l'agent Luc Mongrain.

Certains commerçants, sous couvert de l'anonymat, racontent intercepter régulièrement des gens avec 500$ ou 600$ de marchandises dans leur sac. Des pertes évaluées entre 5 000$ et 10 000$ dollars par semaine, ce qui inquiète Stéphane Lacasse de l'Association des détaillants en alimentation (ADAQ). «5000$ par semaine, c'est des bons montants!»

Il ajoute que les détaillants n'auront d'autres choix que de refiler la facture aux consommateurs. «Je vais monter certains prix pour compenser la perte financière», a-t-il déclaré.

Des détaillants avancent que des individus partiraient de Montréal et récolteraient leur butin le long de l'autoroute 40 jusqu'à Québec. Ils reprendraient ensuite leur manège le long de l'autoroute 20 avant d'écouler leur récolte sur internet. « On peut penser que ce sont des gens qui ont déjà des commandes préétablies», a avancé l'agent Mongrain qui confirme l'existence d'un réseau.

«Avec l'échange d'informations auprès des autres services policiers, on est en mesure de voir que c'est le même modus operandi. Et sur certaines images, on a pu apercevoir les mêmes suspects», a-t-il affirmé.

Que les commandes soient passées d'avance, hypothétiquement par quelques restaurateurs, inquiète l'ADAQ. «C'est inquiétant parce que, c'est sûr que la restauration a des difficultés, mais ce serait triste qu'ils envoient des gens voler en magasin pour racheter.»

À l'Association des détaillants en alimentation, on mise sur la formation des employés pour tenter de surmonter le problème. L'ajout de gardiens de sécurité est aussi envisagé, mais difficile à mettre en pratique en raison de la pénurie de main-d'œuvre.