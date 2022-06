Après 24 ans en prison, le «dépeceur» se présente pour être député

Germain Gaiffe, 55 ans, jugé pour un meurtre qui lui a coûté 24 ans de prison, se présente aux élections législatives françaises, et espère devenir député.

Dans une entrevue accordée au journal La Provence, l’ancien détenu explique vouloir défendre le droit des personnes jugées à une peine de prison de pouvoir se présenter à une élection.

Lui-même échappe à cette règle, car la loi française prévoit des «décisions d'inéligibilité exécutoire», auxquelles il n’a pas été soumis.

Il avait d’ailleurs cherché à se présenter à ces mêmes élections en 2017, mais s’était vu interdire une sortie sous escorte jusqu’à la préfecture, bâtiment administratif où l’on peut déposer sa candidature.

Surnommé le «dépeceur de Montauban», Germain Gaiffe avait été accusé en 1997 d’avoir tué un homme puis de l’avoir découpé en morceaux. Les jambes de la victime avaient été retrouvées un an plus tard, et le tronc l’année suivante, dans des rivières différentes.

Durant son incarcération, il s’était marié au un tueur en série Alfredo Stranieri, surnommé «le tueur aux petites annonces».

M. Gaiffe estime que «personne d'autre que moi n'est plus légitime à être le représentant du peuple, car moi, j'ai pris 30 ans au nom du peuple».