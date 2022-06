En colère contre sa copine, il détruit pour 5 M$ d’œuvres d’art et d'artéfacts

Un homme s’est introduit par effraction au Dallas Museum of Art (DMA), mercredi soir au Texas, et a détruit de précieux artéfacts et œuvres d’art d’une valeur totale de plus de 5 millions de dollars américains parce qu’il était en colère contre sa copine.

Selon la police de Dallas, Brian Hernandez, 21 ans, aurait fracassé la porte d’entrée en lançant une chaise de métal dans la vitre.

Il s’est ensuite emparé d’antiquités des expositions romaines et grecques et les a jetées sur le sol où elles ont éclaté, rapporte CNN.

Les deux objets détruits qui avaient le plus de valeur étaient une amphore grecque du 6e siècle et un pot datant de 450 av. J. -⁠C., à l’époque de la guerre du Péloponnèse, selon Global News.

Gracieuseté Dallas Museum of Art

Le jeune homme aurait aussi détruit une kylix (une coupe grecque utilisée pour boire du vin), datant de 550 av. J-C.

Sur cette coupe était peinturée une scène représentant Hercule tuant le Lion de Némée.

Gracieuseté Dallas Museum of Art

«Il s’agissait d’un incident isolé perpétré par un individu seul, dont l’intention n’était pas de voler des œuvres d’art ou tout autre objet exposé dans le musée», a indiqué le DMA dans un communiqué.

Lorsque les gardiens de sécurité du musée ont finalement trouvé Brian Hernandez, il leur aurait avoué qu’il «s’est fâché contre sa copine, alors il est entré et a commencé à tout détruire», selon les documents relatant son arrestation.

Gracieuseté Dallas Museum of Art

La directrice du musée, Agustín Arteaga, a confirmé à la chaîne Fox 7 que la fille en question n’était pas une employée du musée.

Le casseur est accusé de méfait de plus de 300 000$ et pourrait être condamné à cinq ans de prison.