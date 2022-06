EN IMAGES | D’importantes inondations frappent la Floride

Les restes de l’ouragan Agatha, qui ont fait plusieurs morts au Mexique et à Cuba, font maintenant rage en Floride.

Si l’État américain est habitué aux inondations et aux fortes pluies, la météo des derniers jours est particulièrement intense.

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a prévenu lors d'une conférence de presse que, «si ce n’était pas nécessaire de sortir, il vallait mieux rester à la maison».

Une alerte de tempête tropicale a été émise pour ce weekend et devrait touche la côte du Golfe et la côte Atlantique, de Tampa Bay et de Daytona Beach jusqu’aux Keys. Certaines régions de Cuba pourraient aussi être touchées par l’alerte.

D’ailleurs, la saison des ouragans est officiellement commencée depuis jeudi, date plutôt hâtive comparativement aux autres saisons. Agatha a établi un record en étant l’ouragan le plus fort à ce jour à avoir frappé lors du mois de mai, et ce, depuis 1949.