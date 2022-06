Interdisons les armes à feu aux moins de 25 ans

La tragédie récente au Texas s’ajoute aux 300 événements semblables survenus dans un endroit public aux États-Unis dans les derniers cinq ans. Le plus souvent, le responsable de l’événement n’a pas de dossier criminel, n’est pas connu des services policiers et ne souffre pas de maladie mentale. Le seul élément que l’on retrouve est une surreprésentation des sujets appartenant au groupe d’âge de 14 à 25 ans.

L'adolescence est une période de transition importante entre la vie de l'enfant et celle de l’adulte. Elle débute vers l’âge de 14 ans par un déferlement hormonal de testostérone, d’estrogènes et de progestérone qui provoquent une sensation de puissance que les adolescents n’ont jamais connue auparavant.

Cette transformation éveille chez eux le besoin de canaliser leur énergie dans des projets qui peuvent être encouragés ou d’autres qui peuvent soulever des réticences.

Le cerveau adolescent est à la fois plus puissant et plus vulnérable qu’à n’importe quelle autre période de la vie. Le décalage entre l’apparence physique d’un adolescent, qui montre l’image d’un adulte et les écarts de comportements liés à un cerveau qui tarde à atteindre sa pleine maturité témoignent d’une vulnérabilité dans des situations risquées et d’une difficulté à apprendre par les expériences regrettables. Rappelons que les deux causes de décès les plus fréquentes chez les adolescents sont les accidents et les suicides.

Un système complexe

Contrairement au corps qui termine sa maturation vers l’âge de 18 ans, le cerveau termine la sienne vers l’âge de 25 ans. Ce délai provoque une désynchronisation entre deux centres cérébraux complémentaires : le système limbique et le cortex préfrontal.

Le système limbique est constitué d’un groupe de noyaux situés en profondeur dans le cerveau qui exercent un contrôle sur notre vie émotionnelle et qui stimulent la recherche du plaisir avec beaucoup de détermination.

L’adolescent ne dispose pas de tous les outils cognitifs lui permettant de poser un jugement éclairé et il est souvent enclin à avoir des comportements aberrants qui reposent sur des attentes irréalistes. Il apprend peu de ses erreurs et répète volontiers les comportements ayant provoqué des effets indésirables. La consommation d’alcool au volant, l’usage de drogue, la pensée magique et la soumission au groupe sont des exemples de situation potentiellement génératrices de problèmes sérieux.

Le cortex préfrontal est le cerveau de la raison. Il gère la fonction du système limbique en exerçant une action de freinage pour réduire l’intensité des pulsions émotionnelles exagérées. Le cortex préfrontal exerce aussi une action de freinage sur la peur et la colère. On peut comprendre qu’une efficacité réduite du cortex préfrontal à freiner les manifestations du système limbique peut créer une anarchie attribuable à une instabilité émotionnelle aux conséquences imprévisibles.

Immaturité du cerveau

La crise d’adolescence chez nos jeunes est liée à une immaturité du cerveau bien démontrée par l’imagerie médicale des dix dernières années. La maturité du cerveau de l’adolescent est incomplète et environ 20 % de cet organe n’est pas fonctionnel. Le cerveau se développe de l’arrière vers l’avant. La localisation antérieure de cette structure justifie le retard de la myélinisation des fibres nerveuses. Il n’y a pas de déterminisme qui impose un parcours à risque élevé aux adolescents mais certains d’entre eux sont plus à risque que d’autres pour des raisons biologiques ou environnementales.

Il existe donc une base de données qui mérite une attention particulière dans le domaine de la psychologie. Avec ces informations en main, il me semblerait très raisonnable également d’interdire l'achat et l'utilisation des armes automatiques chez les individus de 25 ans et moins. Ce serait un premier pas dans la bonne direction.

Photo courtoisie

Paul Lefort, M.D.

Rigaud