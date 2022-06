Les alertes AMBER bientôt affichées sur Instagram

L’application Instagram a lancé, mercredi, une toute nouvelle fonctionnalité permettant de partager aux utilisateurs les alertes AMBER de leur région.

Au cours des prochaines semaines, cette fonctionnalité sera accessible dans 25 pays, incluant le Canada, a fait savoir la directrice Confiance et Sécurité chez Meta, Emily Vacher dans un communiqué.

«Nous savons que les chances de retrouver un enfant disparu sont plus élevées quand plus de personnes sont en alerte, surtout dans les premières heures [suivant l’enlèvement]. Avec cette mise à jour, si une alerte AMBER est activité par les autorités et que vous êtes dans le territoire de recherche, l’alerte va apparaitre dans votre fil d’actualité Instagram», a indiqué Mme Vacher.

L’alerte inclura, notamment une photo de l’enfant, une description, le lieu de l’enlèvement et toutes autres informations disponibles afin que les utilisateurs puissent partager le mot.

«Instagram est une plateforme basée sur le pouvoir des photos, ce qui en fait une solution idéale pour le programme alerte AMBER», a mentionné Michelle DeLaune présidente et PDG du National Center for Missing & Exploited Children, précisant que les photos sont primordiales lors qu’on recherche un enfant porté disparu.

Rappelons que depuis sa création en 2015, la fonctionnalité Facebook d’alerte AMBER a permis de retrouver des centaines d’enfants kidnappés aux États-Unis et ailleurs dans le monde.