Luc Beauséjour: «La musique est le prolongement de l’émotion.»

Le claveciniste, organiste et directeur musical de Clavecin en concert, manifestation dans le cadre de laquelle il s’apprête à donner son dernier concert de la saison, prend le temps de se remémorer ses émois cinématographiques...

Luc, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Je ne me souviens pas exactement... C’était peut-être le ciné-parc... Je suis d’une génération qui était enfant dans les années 1960. Il y avait des films comme «Ben-Hur» ou «La mélodie du bonheur», c’est vague. Je me rappelle des films, de quelques images, du son, mais c’est flou. Je ne peux pas visualiser la première salle de cinéma.

Votre premier film marquant?

Spontanément, ce sont les images de «La mélodie du bonheur», les montagnes, le chant. Les chansons sont ce qui m’a marqué, je crois d’ailleurs qu’on les chantait au primaire. [...] On avait un piano chez mes parents, donc je pense que de façon inconsciente, j’ai su que je voulais être interprète. J’ai toujours joué par oreille, je reproduisais des mélodies. «Do-Re-Mi»? Je faisais ça avec un doigt. Les paysages étaient tellement beaux.

Et un plus récent?

J’aime beaucoup les films de Pedro Almodovar. Mon préféré de lui est «Parle avec elle» et cela fait quelques années. C’est un film qui m’avait tiré des larmes. Les films, c’est comme les concerts, ça dépend de notre état d’esprit, de la façon dont on reçoit les choses à un moment précis de notre existence.

Qu’est-ce que la musique d’un film pour vous?

Je trouve la musique d’un film d’une extrême importance. La musique est le prolongement de l’image, de l’émotion. La musique magnifie tout. L’image a un côté objectif, dès qu’il y a de la musique, elle la «subjectivise». Le pouvoir de la musique est assez incroyable.

La musique de film qui vous jette à terre?

Comme musicien, la plus grande réussite est «Amadeus». Lorsque Mozart dicte son «Requiem» à Salieri, il le fait voix par voix. On entend, on voit la musique se construire. On entend le résultat à mesure qu’il le dicte et c’est réuni à la fin. C’est fabuleux. Quel bon film! Quel beau film!

Un film que vous auriez aimé mettre en musique?

Très honnêtement, tous les films qui parlent de musique, que ce soit «Tous les matins du monde» ou «La passion d’Augustine», me touchent. Qu’est-ce que j’aurais mis en musique? Je ne sais pas. Mais j’aurais choisi un film québécois, c’est certain!

Le film que vous n’avez pas réussi à visionner jusqu’à la fin?

En fait, ce sont des films qui passent le soir assez tard à Radio Canada et je devais aller me coucher. J’arrêtais le film à regret. C’est dans ce sens que je n’ai pas réussi à terminer un film. Je suis peut-être sorti une fois d’une salle de cinéma parce que le film ne menait à rien. Je n’ai pas de souvenir... peut-être parce que le film ne méritait pas qu’on s’en rappelle.

Le film ou l’univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

J’ai l’air de retourner dans le passé, mais j’aimerais retourner dans les films de Louis de Funès. Ça devait être assez cocasse. Par les temps qui courent, le monde n’est pas très joyeux et on n’a pas tout le temps de bonnes nouvelles... Retourner à cette époque, où l’on pouvait s’amuser sans avoir un nuage gris au-dessus de la tête.