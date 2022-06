Quand la grippe aviaire fait pleuvoir les oiseaux...

Les découvertes de carcasses d’oiseaux se multiplient sur les plages de l’est du Québec depuis quelques semaines, victimes des ravages d’une grippe aviaire particulièrement virulente qui en préocuppe plusieurs.

• À lire aussi: Des oiseaux contaminés par la grippe aviaire près de Rimouski

• À lire aussi: Grippe aviaire: encore des centaines de carcasses retrouvées

«La plupart des agriculteurs en Amérique du Nord sont sur le qui-vive, mentionne Bruno Larue, professeur au département d’économie agroalimentaire de l’Université Laval. Ils prennent énormément de précautions pour protéger leur élevage.»

La vague d’oiseaux sauvages retrouvés morts fait redouter le pire aux producteurs, ajoute le chercheur et professeur Magella Guillemette, de l’Université du Québec à Rimouski.

«Pour certains éleveurs, c’est catastrophique. Les institutions sanitaires exigent qu’on abatte les oiseaux atteints de la grippe aviaire. Si un tel virus entre dans nos fermes au Québec, ça va avoir des impacts économiques importants», insiste-t-il.

Il s’inquiète des répercussions à long terme, alors que:

-Des centaines d’oiseaux sauvages morts sont recensés aux Îles de la Madeleine

-On en retrouve autant du côté de Rimouski

-75 à Percé

-Et près de 1000 carcasses d’eiders à duvet et de goélands ont été dénombré sur les iles des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques.

-35 États des voisins du sud sont également touchés

-Au Québec, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a recensé sept élevages contaminés pour un total de 244 000 oiseaux morts. Les provinces les plus affectées sont l’Alberta (29 lieux) et l’Ontario (26).

Du jamais vu

Selon les analyses de spécimens des différentes régions envoyés en laboratoire, la grippe aviaire est en cause dans plusieurs cas.

La crise de la grippe aviaire qui frappe en ce moment est du jamais vu en Amérique du Nord pour plusieurs professionnels du milieu, selon un professeur de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

«Tu peux prendre un vétérinaire de 30 ou 35 ans d’expérience dans le domaine et je peux vous assurer qu’il n’a jamais vu une crise de grippe aviaire aussi répandue que ça dans sa carrière», affirme le professeur vétérinaire Carl Gagnon.

«On a vu des éclosions précises d’influenza aviaire qui étaient très contrôlées dans le passé. Ça ne ressemblait en rien à ce que nous vivons aujourd’hui», assure-t-il.

Depuis le premier cas d’influenza aviaire à Terre-Neuve, en décembre 2021, le virus, qui provenait de l’Asie et de l’Europe, a muté à quelques reprises.

Comme la covid-19

«Le virus a évolué dans le temps et présentement on se retrouve avec des souches, un peu comme la COVID-19, indique le vétérinaire Carl Gagnon. Il est déjà différent [...] Il infecte tous les oiseaux de façon très contagieuse et il se transmet très facilement chez toutes les espèces. Le virus s’est retrouvé chez près d’une vingtaine de différents oiseaux. Cela favorise sa propagation sur le territoire.»

Bien qu’en général les oiseaux sauvages soient naturellement porteurs de grippe aviaire, causant des mortalités occasionnelles, la souche qui se transmet actuellement est plus ravageuse que par le passé.

Voilà ce qui explique un nombre anormalement élevé de morts cette année au Québec.

De rares cas de grippe aviaire ont commencé à être détectés au Québec en avril et se sont rapidement multipliés. Le virus de l’influenza H5N1 hautement pathogène est maintenant présent dans toutes les provinces canadiennes, ainsi qu’aux États-Unis.

Cette grippe a pour symptômes la diminution de l’énergie et de l’appétit, de réduire la production et la qualité des œufs, de créer un manque de coordination et parfois, causer la mort.

Transporté par les oiseaux migrateurs, il cause des décès particulièrement chez les oiseaux aquatiques comme les oies, les bernaches, les goélands.

Surveillance accrue

Si les découvertes d’oiseaux morts ont choqué les riverains et les insulaires, elles inquiètent aussi en raison des risques de transmission de la grippe aux élevages de volailles que nous consommons.

«On surveille intensément la grippe pour éviter qu’elle cause des dommages importants lorsqu’elle entre dans un élevage de volaille, assure Ariane Massé, biologiste de la Division de la biosécurité et de la santé des animaux sauvages du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Les oiseaux sauvages sont en quelque sorte les sentinelles qui nous permettent de suivre la progression du virus, pour pouvoir rehausser la vigilance des volailles d’élevage.»

De cette situation peuvent découler des dommages économiques élevés; des dizaines de milliers de canards ont dû être euthanasiés en avril dans des sites d’élevage d’une entreprise de l’Estrie après que la grippe aviaire y ait été détectée.

«J’espère continuer de voir une diminution de cas dans les prochaines semaines. Les producteurs doivent rester aux aguets. C’est crucial», souligne M. Larue.

Accalmie en vue

«L’épidémie de grippe aviaire cause un grand stress aux producteurs de volailles et d’œufs et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à traverser cette crise», nous a assuré la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau.

À long terme, l’influenza aviaire risque toutefois de revenir régulièrement, selon le professeur Gagnon. Mais à court terme, le sommet de la crise de la grippe aviaire pourrait toutefois avoir été atteint. Carl Gagnon s’attend à une période d’accalmie dans les prochaines semaines, en raison de la fin de la période migratoire des oiseaux.

-Avec la collaboration de Juliette Babin, Michel Bellemare et Frédéric Marcoux