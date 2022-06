Un été cinéma couleur fleur de lys

Les films québécois ne manquent pas cet été, les salles obscures étant de nouveau le lieu idéal d’évasion – et de climatisation. Voici les titres qui rempliront les prochains mois d’émotions en tout genre.

3 juin, «Babysitter»

La réalisatrice Monia Chokri, qui revient du Festival de Cannes où elle siégeait sur le jury Cinéfondation et Courts métrages, propose, avec «Babysitter», l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre éponyme de Catherine Léger. La nounou du titre, c’est Amy, incarnée par Nadia Tereszkiewicz, qui garde le bébé de Cédric (Patrick Hivon) et de Nadine (Monia Chokri). Cette dernière est en pleine dépression post-partum tandis que Cédric est dans l’écriture d’un livre après avoir été filmé alors qu’il posait un geste sexiste sur une journaliste. Catherine Léger a participé à la rédaction du scénario du deuxième long métrage de la cinéaste, la pièce ayant été écrite avant #MoiAussi. Ainsi que l’a indiqué Monia Chokri au «Journal de Montréal», «la domination est partout et dans tous les rapports, même ceux entre les hommes. On a un problème avec notre gestion du pouvoir».

10 juin, «Pas d'chicane dans ma cabane»

Une adolescente est persuadée que ses parents arrêteront de se disputer après leur divorce. Mais le problème est qu’ils n’ont aucune intention de se séparer. Pour son premier long métrage, la réalisatrice Sandrine Brodeur-Desrosiers a choisi Charlotte St-Martin, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant pour incarner le trio familial. La cinéaste cosigne le scénario de cette comédie estivale tournée l’automne dernier à Montréal avec Maryse Latendresse.

17 juin, «Arsenault & fils»

Dans un village du Bas-du-Fleuve, une famille de braconniers règne en maître. Mais voilà que le retour du fils cadet, Anthony, accompagné d’une animatrice de radio et du frère de cette dernière, fissure le clan pourtant soudé. Avec cette histoire, Rafaël Ouellet («Camion») met en scène Karine Vanasse, Luc Picard, Guillaume Cyr, Micheline Lanctôt et Julien Poulin, le cinéaste signant ici son grand retour sept ans après son «Gurov et Anna».

6 juillet, «Lignes de fuite»

Trois amies du secondaire, interprétées par Catherine Chabot, Léane Labrèche-Dor et Mariana Mazza, se retrouvent pour le meilleur... et surtout le pire le temps d’une soirée arrosée. Coréalisé par l’actrice Catherine Chabot et la cinéaste Miryam Bouchard, le long métrage écrit par Catherine Chabot et Émile Gaudreault (eh oui) s’annonce comme la comédie estivale qu’il fait bon voir en couple.

20 juillet, «Confessions»

Tourné en 2019 et reporté plusieurs fois pour cause de pandémie, «Confessions» est réalisé par Luc Picard, sur un scénario de Sylvain Guy et le film est mis en musique par Daniel Bélanger. Le cinéaste y tient le rôle de Gérald Gallant, pire tueur à gages de l’histoire du pays avec ses 28 meurtres. La distribution de «Confessions» est impressionnante puisqu’on peut y voir, entre autres, Sandrine Bisson, Maxim Gaudette, Éveline Gélinas, David La Haye et Louise Portal.

5 août, «Arlette»

Deux ans après les accusations de harcèlement sexuel et d’agression physique formulées par Safia Nolin, Maripier Morin, également nouvelle maman, signe ici son grand retour sous les projecteurs. La caméra de Mariloup Wolfe et le scénario de Marie Vien («La passion d’Augustine») nous font pénétrer dans la vie d’une jeune ministre de la culture (Maripier Morin), tout juste nommée à ce poste. Comédie dramatique, «Arlette» compte également sur la présence de Paul Ahmarani, Benoît Brière, David La Haye et Gilbert Sicotte à la distribution.

12 août, «Les tricheurs»

Louis Godbout a récemment été dans l’actualité puisqu’il signe le scénario de «Coda: la vie en musique» avec Patrick Stewart. Avec «Les tricheurs», il signe une comédie déjantée et grinçante se déroulant sur un terrain de golf et mettant en vedette Christine Beaulieu au milieu du trio composé de Benoït Gouin, Alexandre Goyette et Steve Laplante.

Prochainement, «Un été comme ça»

Denis Côté examine avec le style inimitable qui est le sien la sexualité dans son 14e long métrage présenté à la Berlinale en février dernier. Le cinéaste suit ainsi trois femmes, Eugénie (Laure Giappiconi), Geisha (Aude Mathieu) et Léonie (Larissa Corriveau), patientes d’une maison de repos qui cheminent à travers leurs troubles sexuels.

Prochainement, «Tu te souviendras de moi»

Reporté à de nombreuses reprises, le film d’Éric Tessier mettant en vedette Rémy Girard, Julie Le Breton et Karelle Tremblay traite de l’Alzheimer et de la vieillesse en s’intéressant à ce professeur d’histoire à la retraite qui se retire peu à peu de la vie publique et que gardent ses proches à tour de rôle.