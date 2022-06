Christine Labrie brigue un second mandat dans Sherbrooke

La députée de Sherbrooke pour Québec solidaire, Christine Labrie, a annoncé dimanche qu’elle brigue un second mandat aux prochaines élections générales.

Plusieurs membres du parti de Québec solidaire (QS) étaient rassemblés à Sherbrooke dimanche après-midi pour donner le coup d’envoi à la campagne de Christine Labrie. Les porte-parole de QS, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, étaient notamment présents.

«En 2018, personne n’attendait Québec solidaire à Sherbrooke. Je suis fière de tout ce qu’on a accompli en quatre ans, mon équipe et moi. Aujourd’hui, je demande un second mandat aux Sherbrookois et Sherbrookoises pour poursuivre le travail et montrer à tout le monde ce que ça donne, une députée ancrée dans sa communauté», a déclaré Christine Labrie par communiqué.

«Prête»

«Je suis prête à défendre mon bilan de campagne électorale», a indiqué la députée sortante en entrevue à TVA Nouvelles, évoquant notamment la candidature de l’ex-mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire. Mme St-Hilaire a officiellement été investie dimanche pour tenter de mettre la main sur la circonscription de Sherbrooke pour la Coalition avenir Québec.

«Leur candidature a peu d’impact à ce stade-ci sur ce qu’ils ont fait sur ces quatre dernières années et sur ce qu’ils nous proposent aussi», a-t-elle ajouté.

Confiante, Manon Massé estime, pour sa part, que «les Sherbrookois et Sherbrookoise ont vu depuis quatre ans ça fait quoi d’avoir une députée solidaire dans notre circonscription».

«Si vous voulez une indépendance du Québec qui est porteuse de changement social, porteuse d’inclusion, qui est porteuse de réconciliations aussi avec les Premières nations, l’option maintenant, c’est Québec solidaire, et nous, notre projet de société c’est un projet qui ouvre les bras et pas qui pointe du doigt», a de son côté commenté Gabriel Nadeau-Dubois.

Originaire de Sherbrooke et mère de trois enfants, Christine Labrie a notamment été administratrice du Musée d’histoire de Sherbrooke et du CPE Tout-petit, Toute-petite. Elle s’est aussi engagée au sein de l’organisme environnemental Sherbrooke en transition.

Lors de sa première campagne électorale dans Sherbrooke, en 2018, Mme Labrie avait remporté son siège avec 34,27 % des voix devant le député libéral sortant Luc Fortin (24,67 %) et le caquiste Bruno Vachon (23,39 %).