Éducation : une entente pour donner plus d’autonomie aux communautés autochtones

Une entente de principe qualifiée d'historique a été conclue entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral pour un meilleur financement et plus d'autonomie dans la gestion de l'éducation par les communautés autochtones elles-mêmes.

• À lire aussi: Le Canada verse 1,3 milliard de dollars de compensation territoriale à un peuple autochtone

Cette entente, dont les détails demeurent secrets pour le moment, est saluée par les communautés autochtones.

«Ça fait plusieurs années que le budget qu’on reçoit du fédéral n’est pas augmenté. Donc, c’est extrêmement important pour nous de voir ce budget-là être adapté à la situation actuelle», a expliqué le directeur de l’École secondaire Nikanik à Wemotaci, Pascal Sasseville Quoquochi, en entrevue à LCN.

Ce dernier se réjouit de voir les Premières Nations recevoir plus de sous, mais surtout plus d’indépendance en matière d’éducation.

«Il faut adapter les programmes dans le cursus scolaire. Il faut intégrer les savoirs ancestraux», soutient M. Sasseville Quoquochi.

Selon lui, la communauté de Wemotaci est la première à avoir implanté un programme d’histoire atikamekw. À terme, il espère être en mesure de remplacer l’examen d’histoire ministériel par un test plus adapté à la version autochtone de l’histoire du Québec et du Canada.

«Il est grand temps que l’on puisse raconter notre propre histoire. Ça a toujours été l’homme blanc qui a raconté notre histoire. Donc, en 2022, on est très fier de pouvoir présenter à nos jeunes notre histoire, racontée par nous», indique le directeur de l’École secondaire Nikanik.

Les Premières Nations espèrent que la nouvelle entente permettra aussi d’améliorer le taux de diplomation des élèves autochtones. Actuellement, 48% des adolescents autochtones décrochent leur diplôme secondaire contre 65% pour les jeunes allochtones.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.