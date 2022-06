Les routes du Québec prises d’assaut cet été, malgré le prix de l’essence

Malgré le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter, les Québécois continuent de faire de la province leur destination vacances favorite.

Si les Québécois prévoient faire de longues distances pour se rendre à leur destination estivale, comme pour aller en Gaspésie par exemple, l'impact du prix de l'essence se fera plutôt sentir une fois rendu à bon port.

«Les gens vont être davantage sédentaires pendant leur vacance», a affirmé Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques de CAA-Québec, en entrevue à LCN.

Même si les autres pays sont désormais accessibles pour voyager, la population québécoise préfère sa patrie au reste du monde.

«C’est essentiellement un retour aux chiffres de 2019, donc l’avant-pandémie», a noté M. Ryan quant à l'engouement des gens pour le tourisme local.

D'ailleurs, selon le sondage mené par CAA-Québec sur les habitudes de vacances des Québécois, le budget vacances de la population est à la hausse. Ce dernier, marqué par une augmentation moyenne de 300$ par foyer, est dû aux années de pandémie ayant mis sur pause les projets estivaux d'une bonne majorité de la population.

«Pendant la pandémie, 9 Québécois sur 10 restaient dans la province; aujourd’hui, c’est 2 sur 3, donc 65% qui vont voyager à l’intérieur de la province», a expliqué Nicolas Ryan.

Les destinations les plus prisées

«La Gaspésie va être la destination la plus prisée cette année au Québec; tout le monde veut sa photo en Gaspésie, on le voit depuis deux ans», a dit M. Ryan.

Or, la Gaspésie, Charlevoix, Québec et l’Estrie figurent toujours parmi les régions privilégiées par les Québécois, contrairement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à la Mauricie, qui ont «perdu beaucoup de plumes» dans le sondage de CAA-Québec cette année.

À noter que bon nombre de vacanciers resteront à la maison, notamment pour profiter de leur chez-soi ou pour se lancer dans divers projets de rénovations.