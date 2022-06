Les tireurs sportifs en colère face au gel des armes de poing

Les amateurs de tir sportif voient d’un bien mauvais œil le projet de loi C-21, qui prévoit notamment le gel des armes de poing.

«Avec ce qu'il fait avec les armes à feu, tranquillement il va tout tuer autour de ce qu'on aime du tir sportif», a affirmé à TVA Nouvelles le vice-président du club de tir Balle d’Argent de Sorel, Normand Lelley.

«On vient geler quelque chose, mais on n'enlève pas les armes des mains des gens. Je veux dire, l'argument est demi-mesure dans le sens que les armes restent à la maison. Quelqu'un qui peut décider de partir complètement fou peut décider de partir et de faire du mal à quelqu'un», clame Philippe, un amateur de tir.

Plusieurs tireurs sportifs argumentent que le tir leur permet de relaxer et que les criminels ne fréquentent pas les stands de tir.

«Pour le tir, c'est un environnement premièrement, et deuxièmement, c'est des amis, c'est mon ami, c'est de passer du temps en bonne compagnie. J'ai passé plusieurs heures dans une salle de formation pour obtenir mon permis. J'ai envoyé des papiers à la GRC, j'ai dépensé pour ça. Puis la première chose que la GRC fait quand on envoie nos papiers, c'est encaisser le chèque et c'est l'enquête ensuite», raconte un amateur de tir.

