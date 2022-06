Loi 96: une 6e année au secondaire pour éviter le cégep?

Une école secondaire privée de Laval offre une sixième année de secondaire qui permet de passer directement à l’université, une option qui semble intéresser davantage de familles depuis l’adoption de la loi 96 sur le français.

«Notre programme de la 6e, ça fait cinq ans que ça existe et on a vraiment 98% des enfants qui sont acceptés à l’université. Alors ça fonctionne et ça fonctionne très bien», explique Josée Pépin, directrice de la North Star Academy Laval, en entrevue à LCN.

Pour elle, la sixième année du secondaire se veut simplement une alternative.

«À cause de la loi 96, les gens ont voulu avoir des choix. Les appels commencent à rentrer. [...] Ils réalisent qu’ils ont des choix, ils ont des alternatives, c’est correct», affirme Mme Pépin.

La loi 96 fait déjà l’objet de contestation devant les tribunaux.

La Commission scolaire English-Montreal demande aux tribunaux, dans une poursuite rendue publique vendredi, d’invalider une partie de la loi.

