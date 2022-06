Un corps laissé à l’abandon plus de deux heures sur une civière à l’hôpital

La dépouille d’un homme a été laissée sur une civière pendant environ 2h30, samedi, à l’hôpital Honoré-Mercier, à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Le corps a été laissé dans le garage de l’hôpital où arrivent les ambulances alors qu’il y faisait très chaud.

«C’est un peu comme si on avait décidé de mettre cette civière-là avec un cadavre dedans dans le hall d’entrée de l’hôpital. C’est l’équivalent du hall d’entrée de l’hôpital pour les patients qui arrivent en ambulance», explique David Gagnon, vice-président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ-SCFP).

Lorsqu’un patient décède dans l’ambulance lors de son transport ou qu’une ambulance est appelée pour aller récupérer le corps d’une personne décédée à la maison, la dépouille est laissée dans le garage par les ambulanciers.

Il incombe alors à l’hôpital de prendre en charge la dépouille et de la déplacer.

Cette fois-ci, à l’hôpital Honoré-Mercier, les ambulanciers ont dû se plaindre pour que le corps soit finalement pris en charge par l’hôpital et déplacé.

Photo courtoisie

«Les travailleurs de l’hôpital non plus, ce n’est pas une façon dont eux ils doivent aimer disposer d’un cadavre. Ils doivent bien sentir que ce n’est pas la bonne chose à faire. C’est clair aussi, on pense nous à la famille, on pense aux paramédicaux pour qui c’est un environnement de travail. Ce n’est pas le bon endroit, on ne comprend pas pourquoi ça se répète toujours», déplore M. Gagnon.

Selon le syndicat, depuis 2019, des corps auraient été laissés dans le garage de cette façon au moins une dizaine de fois.

Les ambulanciers ont interpellé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Le cabinet du ministre de la Santé qualifie cette situation d'«intenable».

«Nous allons faire des vérifications à l’instant auprès du CISSS. Nous comprenons qu’il y a un grave manque de main-d’oeuvre dans le réseau, mais ce genre de situation ne doit pas arriver. C’est une question de respect pour le défunt et sa famille», réagit le cabinet dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.

«Situation exceptionnelle»

La direction de l'établissement soutient, dans un courriel, qu'il s'agissait d'«une situation exceptionnelle alors qu’une ambulance est arrivée avec un patient décédé depuis plusieurs heures».

«Le médecin de l’urgence était occupé à voir des patients en attente de prise en charge et nous devions attendre l’autorisation du coroner pour déplacer le patient vers la morgue. De plus, la salle destinée aux patients décédés était déjà occupée. Les ambulanciers ont donc dû laisser le corps de la victime dans le garage à l’abri», explique la direction de l'hôpital.

«Nos équipes sont soucieuses et bienveillantes envers nos usagers et nos partenaires. Nous mettons tout en place pour éviter qu’une telle situation se produise à nouveau», peut-on aussi lire dans le courriel.