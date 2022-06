Côte-Nord: changer les pratiques maritimes pour protéger les mammifères marins

Un citoyen de la Côte-Nord tente de convaincre les ports et les grandes compagnies de modifier leurs pratiques pour protéger les mammifères marins.

• À lire aussi: La carcasse d’un petit rorqual retrouvée à Contrecœur

• À lire aussi: Il ne reste que 10 marsouins du Pacifique. Mais sauver l'espèce est encore possible

Jacques Gélineau est inquiet des conséquences du trafic maritime sur ces animaux dans les zones peu profondes de Sept-Îles et Port-Cartier, sur la Côte-Nord.

Une grande diversité de mammifères marins s’alimente le long du littoral. Au printemps, c’est la saison des petits rorquals et au courant de l’été, d’autres espèces comme le rorqual commun, le rorqual à bosse et la baleine bleue viennent aussi se nourrir de krill et de poisson.

Des navires, notamment des minéraliers de grandes tailles, doivent régulièrement pénétrer les aires d’alimentation de ces animaux à leur entrée et à leur sortie d’installations portuaires de Sept-Îles et Port-Cartier.

Cette cohabitation peut être nuisible, notamment à cause du bruit qu’émettent les navires ainsi que l’augmentation des risques de collision.

L’observateur de mammifères marins et collaborateurs de la Station de recherche des îles Mingan, Jacques Gélineau, a contacté au cours des derniers mois les responsables de diverses organisations portuaires des deux villes.

Il leur a demandé si, sur une base volontaire, ils seraient prêts apporter des modifications sur l’itinéraire des navires afin de minimiser leur présence près du littoral, particulièrement là où les animaux se nourrissent et là où la profondeur de l’eau est de moins de 200 mètres.

À sa surprise, il a obtenu beaucoup des appuis, notamment de RioTinto-IOC, Alouette et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

«On espère que d’ici septembre, on aura débloquer l’ensemble des usagers et de ces entreprises-là afin de favoriser une entente et une signature qui va être protocolaire, mais qui va démontrer la bonne volonté de toutes ces entreprises de vouloir emprunter le chemin de la préservation de la biodiversité marine», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles.

Le port de Sept-Îles salue l’initiative de Jacques Gélineau alors que le président-directeur général Pierre D. Gagnon lui a offert sa collaboration.

«On va pouvoir monitorer les zones pour que, dans le futur, il y ait moins d’impact au niveau de la navigation et en faisant la concertation avec les expéditeurs et les armateurs, faire en sorte d’avoir une gestion proactive», a indiqué Pierre D. Gagnon.

Jacques Gélineau entend poursuivre ses approches auprès des entreprises pour obtenir le plus d’appui possible autour de son initiative. Il croit que les organisations peuvent changer leur pratique même si aucune loi ne les y oblige.