Coupe du Président: les Cataractes de Shawinigan prennent l’avance en finale

Les Cataractes de Shawinigan sont rentrés à domicile avec en mains deux victoires contre les Islanders de Charlottetown, en grande finale des séries de la Ligue de hockey junior majeure du Québec.

Des partisans ont formé une haie d'honneur pour accueillir les joueurs à l'aéroport de Trois-Rivières.

L'équipe de Shawinigan est revenue de l'arrière lors du deuxième match alors que le vent commençait à tourner pour l'adversaire.

Pierrick Dubé a compté le but égalisateur avec six secondes à faire dans le match. Puis, en tout début de prolongation, son compagnon de trio Xavier Bourgault a mis fin au débat. Les Cataractes l'ont emporté 4 -3.

«C'est sûr que c'est le fun de retourner à 2-0 à la maison. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance. L'aréna va être plein encore une fois et ça va nous donner de l'énergie», a noté Xavier Bourgault.

Lui , Mavrik Bourque et Pierrick Dubé forment un trio de choc chez les Cataractes.

«En ce moment, je vis les meilleurs moments juniors que j'ai pu vivre depuis cinq ans. Il y a cinq ans que je suis dans la ligue, maintenant», a confié Pierrick Dubé.

Les membres de l'équipe se gardent toutefois d'exprimer toute forme de triomphalisme et s'entendent pour dire qu'il n'y a rien de gagner encore.

«On va y aller une game à la fois. On va se concentrer sur la troisième et on verra par la suite», a prudemment analysé le capitaine Mavrik Bourque.

Les matchs trois et quatre seront disputés mercredi et jeudi à Shawinigan. Le maire de Shawinigan, Michel Angers, croit qu'il n'y a plus rien d'impossible avec l'équipe.

«Tout est permis et pourquoi ne pas souligner le dixième anniversaire de la Coupe Mémorial en y retournant tout simplement à Saint John», a suggéré Michel Angers.

Shawinigan avait accueilli et remporté la Coupe Mémorial en 2012.