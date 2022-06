Démex-Centrem se dote de nouveaux équipements

La pénurie de main-d'œuvre pousse de nombreuses entreprises à se tourner vers l'automatisation. C'est le cas du groupe Démex-Centrem qui vient d'investir 3,5 millions de dollars dans l'ajout d'infrastructures plus modernes à son centre de tri d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cet ajout permettra à l’usine de doubler sa capacité de production, mais aussi de mieux valoriser les matériaux.

«La première ligne de tri était manuelle. Vous savez, aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut optimiser le plus possible nos procédés. Notre ancienne table de tri prenait environ 10 à 15 personnes. Ça nous permet d'utiliser la même opération pour les mêmes volumes avec de trois à cinq personnes. Donc, pour nous, c'est un gain en main-d'œuvre, c'est certain», a expliqué le président de Centrem, Yanick Tremblay.

Grâce à l'automatisation, la machine peut maintenant traiter près de 40 tonnes de matériel à l'heure. Cette optimisation découle d'un investissement global de 11 millions $, dont 3,5 millions sont injectés dans l'usine d'Alma.

Quarante-cinq emplois seront ainsi consolidés et une douzaine d'autres seront créés, puis répartis entre les installations de Chicoutimi et d'Alma.

«En automatisant, un robot ou une lecture optique, ça ne se trompe pas, elle voit le morceau de bois et va le sortir. Donc, c'est sûr qu'on va optimiser ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va récupérer plus et mieux. Par le fait même, on évite l'enfouissement», a poursuivi M. Tremblay.

«De la mousse, du bois, du fer, tout ce qu'on jetterait normalement. On met ça à l'arrière dans un gros broyeur qui broie. À partir de ce moment-là, tout passe par les traitements. Autant le bois va tomber tout seul, les agrégats, le non-ferreux. Et il va rester une petite case qu'on va jeter finalement», a poursuivi Mélanie Vilandré, contremaîtresse chez Centrem.

Près de 70 % de la matière est donc récupérée. Avant, elle était entièrement dédiée aux sites d'enfouissement.

«C'est sûr que c'est un gain du côté environnemental. On va prendre la matière de Chicoutimi et on va la monter à notre nouveau centre à Alma pour être capable de générer des volumes de 60 000 tonnes par années», a constaté Yanick Tremblay.

Bonne nouvelle pour le Lac-Saint-Jean

Cet ajout représente d’ailleurs de belles retombées économiques pour la région, selon la mairesse d’Alma.

«Au niveau du développement économique, on parle d'économie circulaire, donc on est vraiment dans l'économie du futur qu'on installe déjà sur notre territoire. Et toutes les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ça, ici, en région», s’est réjouie Sylvie Beaumont.

Et un partenariat avec la Ville pourrait peut-être même voir le jour.

«Moi, je pense qu'on a tout à gagner d'abord d'évaluer qu'elle pourrait être notre participation à l'intérieur de ça et comment on pourrait contribuer», a ajouté la mairesse.

La portion restante des travaux afin de consolider l’aménagement du site devrait être complétée d'ici la fin du mois.

Du mouvement à venir à Saguenay

Par ailleurs, à Saguenay, le déménagement du centre de transbordement du chemin de la Réserve vers la rue des Sociétaires, à Chicoutimi, devrait avoir lieu à la fin du mois, si tout se passe comme prévu.

Saguenay avait accordé en mars dernier un montant de 1,5 million $ pour transférer les installations. Le bruit, la poussière et le transport lourd provoquent le mécontentement du voisinage.

«Normalement, ça devrait se faire d’ici les prochaines semaines. Vous savez comme moi que dans la construction, il y a toujours des petits délais. On le sait en temps de pandémie il y a beaucoup de délais d’approvisionnement de certains produits donc ça nous met un peu de sable dans l’engrenage comme je pourrais dire», a expliqué le président de Centrem.

Le président de Demex, Dany Tremblay, a ajouté pour sa part que les bureaux administratifs de l’entreprise de l’ensemble du groupe devraient être opérationnels à partir de janvier 2023.