Des retards dans le traitement de l'assurance-emploi

Il n'y a pas que pour les passeports que les délais explosent dans les services gouvernementaux du fédéral. Des retards dans le traitement des dossiers à l'assurance-emploi continuent de causer bien des problèmes à des citoyens de l'Est-du-Québec, selon la députée fédérale d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia.

Des tentatives de fraude ou encore des cas de fraude ralentissent le traitement des cas. Conséquemment, des gens se retrouvent sans revenu durant plusieurs semaines.

La problématique cause des maux de tête depuis plusieurs mois. Les bureaux de députés fédéraux de la région reçoivent toujours des appels concernant la situation.

Dans la circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, plus 400 personnes ont contacté la députée pour cette problématique depuis la période des Fêtes.

«Malheureusement, les pauvres victimes, ce sont des gens qui reçoivent des prestations d’assurance-emploi et qui cessent de les recevoir à cause de ça, parce que leur dossier est bloqué, et c’est long avant qu’on fasse la petite enquête. Il manque de main-d’œuvre et de ressources humaines à Service Canada. Alors, c’est très très long avant qu’on puisse régler les dossiers», a expliqué la députée Kristina Michaud.

Certains citoyens finissent par régler leur dossier après des heures d’attente au téléphone. La députée a rappelé qu’ils peuvent aussi se tourner vers son bureau pour obtenir du soutien.