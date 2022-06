Estrie: une entreprise fait un virage au vert pour être plus local

La Savonnerie des Diligences continue d’innover et prend un tout nouveau virage vert, une décision d’affaires qui permettra à l’entreprise de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et surtout, d’être plus locale.

Chaque année, la Savonnerie des Diligences, située à Eastman, en Estrie, importe environ 24 000 litres d’huile olive tunisienne. La pandémie, les défis logistiques dans le transport et l'explosion des coûts pour acheminer la précieuse matière ont poussé sa présidente, Marie-Ève Lejour, à réfléchir à l'avenir.

Depuis le 15 avril, les huiles de tournesol et de canola, principalement québécoises, mais aussi de l’Ouest canadien, composent la base de ses savons. Selon un rapport de la firme-conseil en développement durable ADDERE de East Angus, cette décision permettra de réduire de 50% les GES émis uniquement pour le transport de l’huile d’olive.

Avec une production annuelle de 600 000 savons, mais une capacité potentielle du double, on comprend rapidement l’impact écologique de cette décision.

Selon le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, l’entreprise a fait le bon choix. « Les consommateurs les plus susceptibles de répondre favorablement à ce changement sont les jeunes de 18 à 34 ans qui ont des principes plus axés sur le développement durable. L’entreprise travaille sur son empreinte de carbone, mais stimule aussi l’achat local. Et pour les Québécois, l’achat au Québec, mais aussi l’achat au Canada, commence à devenir une variable importante. C’est deux pas dans la bonne direction.»

Et bonne nouvelle pour les consommateurs, ce changement n'aura aucun impact sur la qualité du produit, mais également sur son prix, plusieurs avantages qui permettront à l’entreprise de demeurer compétitive.