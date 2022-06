Le prix de l’essence ne cesse de grimper et les automobilistes sont de plus en plus nombreux à opter pour une voiture électrique. Malheureusement, les délais d’attente pour une voiture neuve sont longs et les listes d’attente s’allongent.

Sébastien Marcotte, copropriétaire de J.N Auto en Estrie qui se spécialise dans la vente de voitures usagées hybrides et électriques, affirme avoir près de 60 véhicules en stock.

Il explique arriver à avoir autant de voitures en les achetant auprès de particuliers adeptes de voitures électriques qui changent de voiture pour un modèle plus récent.

«Il y a aussi des marchands de véhicules neufs qui parfois essaient d’en vendre, mais pour diverses raisons n’y arrivent pas», souligne M. Marcotte.

Ses modèles les moins dispendieux, des Prius hybrides ou des Chevrolet Volt, débutent à environ 15 000 $, la hausse des prix n’ayant pas épargné le marché de l’électrique.

Sébatien Marcotte estime que la pénurie de voitures électriques risque de subsister encore quelques années.

«Le marché conventionnel risque de disparaitre, et on s’en va vers un marché comme Tesla», croit-il.