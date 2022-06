L’ancien chanteur de Hedley remis en liberté sous conditions

L’ancien chanteur du groupe Hedley Jacob Hoggard a été remis en liberté conditionnelle, lundi, après avoir été trouvé coupable d’agression sexuelle dimanche.

Hoggard, 37 ans, pourra rentrer chez lui en attendant de connaître sa sentence, a décrété le juge Gillian Roberts.

L’ex-musicien sera cependant soumis à de strictes conditions, incluant l’obligation de demeurer à son adresse, de respecter un couvre-feu de 22 h à 6 h et de se soumettre à des vérifications de la police. Sa conjointe a aussi avancé une caution de 200 000 $, qui sera perdue si Hoggard déroge à ses conditions de liberté.

L’homme a été trouvé coupable, dimanche, d’avoir agressé sexuellement et d’avoir causé des lésions, en 2016, à une femme d’Ottawa alors âgé dans vingtaine. Par contre, il a été acquitté de chefs d’accusation pour des attouchements et une agression sexuelle sur une adolescente qui était âgée, respectivement, de 15 et 16 ans au moment des faits qui étaient reprochés.

Le jury est parvenu à ce verdict après six jours de délibérations.

Au cours du procès, Hoggard s’est défendu en assurant que les relations sexuelles étaient consensuelles. La défense a allégué que les femmes auraient cherché à se venger en accusant le chanteur d’agression, après avoir été rejetées par ce dernier.

La date de l’audience sur la sentence sera déterminée plus tard cette semaine.