Le sport scolaire en deuil: décès d’un entraineur de football grandement estimé

Le monde du sport scolaire de la Mauricie est en deuil après le décès soudain d’un entraineur de football bien connu dans la région.

L’entraineur et enseignant, grandement estimé, Jimmy Thompson est décédé subitement samedi matin à l’âge de 56 ans. Bien connu pour son amour pour le football, il a su laisser une marque importante auprès de tous ceux qui ont croisé son chemin.

Beaucoup de souvenirs et d’anecdotes, les proches de Jimmy Thompson sont bouleversés deux jours après son décès.

«En une fraction de seconde, ma vie s’est écroulée. Nos projets qu’on avait... Ma vie n’a plus de sens», a laissé tomber sa conjointe, Chantal Ménard.

«Tu n’oublies pas Jimmy Thompson. Il est tellement vivant que c’est dur de l’imaginer qu’il ne bouge pas présentement parce que c’est presque impossible», a ajouté sa sœur, Nancy Thompson.

Alors qu’il passait du temps sur son voilier cette fin de semaine, il a été victime d’un malaise cardiaque à l’âge de 56 ans. Ses proches se rappellent l’importance de profiter de la vie, un peu comme Jimmy savait le faire.

Chansonnier à ses heures, il était connu surtout pour avoir entrainé des centaines de jeunes footballeurs de l’équipe des Gothics à l’école secondaire des Pionniers à Trois-Rivières.

Pour ses collègues, ses élèves et ses anciens joueurs, le passage de Jimmy Thompson aura été plus que positif. Il aura marqué les esprits.

«Ce n’était pas un coach comme les autres. Les autres coachs vont focaliser sur “notre but c’est de gagner contre eux”, mais Jimmy, lui, il voulait vraiment créer une famille avant la victoire», a raconté un joueur de football des Gothics, Xavier Glazer.

«Jimmy, c’est lui qui m’a transmis la passion. J’ai joué trois ans au primaire avant de venir ici et je n’avais jamais aimé le football et quand je suis arrivé et que j’ai commencé à jouer pour Jimmy, c’est là que ça a commencé. C’est quelqu’un qui occupait une grande place pour moi dans ma vie et il va continuer à l’occuper», a expliqué un ancien joueur des Gothics qui est maintenant lui-même entraineur d’une équipe grâce à l’héritage de Jimmy, Mikaël Leblanc.

«Jimmy c’était un motivateur. Il avait une philosophie, c’était que tous les jeunes, peu importe le milieu, peuvent faire partie d’une équipe de sport», a ajouté le directeur de l’École secondaire des Pionniers, Jonathan Bradley.

«C’est un coup dur pour la grande famille des Gothics, mais on est tissé serré. Actuellement la direction est en support pour les élèves et les membres du personnel», a indiqué le directeur actuel du football aux Pionniers, Hugues Durand.

Jimmy Thompson était le préparateur physique des Cataractes lorsqu’ils ont remporté la Coupe Mémorial il y a 10 ans maintenant.

«Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l’ombre dans la conquête de la coupe en 2012 et Jimmy en est un. On l’a souvent dit, on est une équipe qui était extrêmement en forme, extrêmement préparée quand on a amorcé la Coupe Mémorial et je pense qu’il y a une grande partie là-dedans qui revient à Jimmy et les gens qui l’entourait là-dedans», s’est rappelé le directeur général de l’équipe, Martin Mondoux.

Un hommage sera rendu à Jimmy Thompson lors du prochain match, mercredi.