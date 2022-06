Les bureaux de la SAAQ fermés du 13 au 17 juin

Les centres de services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) seront fermés du 13 au 17 juin en raison d’une grève des fonctionnaires.

«Dans les circonstances, nous comptons sur la compréhension et la collaboration de nos clients. Ne vous déplacez pas! Nous vous invitons à utiliser nos services en ligne et à faire vos transactions via notre service de réponse vocale interactive en appelant au 1 800 361-7620», a précisé la SAAQ par voie de communiqué.

Les clients qui sont dans l’incapacité d’utiliser les services automatisés pourront se rendre dans l’un des points de services exploités par le réseau de mandataires de la SAAQ, qui seront ouverts pendant cette grève.

Tous les clients qui avaient des rendez-vous et des examens prévus pendant cette grève seront contactés afin de fixer un nouveau rendez-vous.

Services offerts en ligne:

-Déremiser un véhicule

-Remplacer une plaque endommagée ou défectueuse

-Faire une demande d’indemnité

-Aviser d’un changement d’adresse

Services offerts par téléphone:

-Obtenir le numéro d’avis de paiement de son permis de conduire

-Obtenir le numéro d’avis de paiement de son immatriculation

-Obtenir la confirmation de paiement