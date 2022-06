Philippe-Vincent Foisy est allé à la rencontre de huit adolescents du Collège Notre-Dame à Montréal pour connaître leur perspective sur le futur et s’ils étaient intéressés de s’impliquer en politique.

Plusieurs thèmes ont été abordés tels que la pénurie de main-d’œuvre, l’éducation, l’environnement et la politique.

Les jeunes se disaient plutôt optimistes quant à l’emploi.

«Avec la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre, je pense que c’est plus facile d’avoir un emploi», a réagi une étudiante.

«J’ai travaillé dans une épicerie pour huit mois cette année et j’ai remarqué qu’il y avait vraiment un manque de personnel. Tu n’as pas vraiment besoin d’être qualifié pour trouver un emploi», a dit une autre élève.

Pour deux jeunes, le salaire était un enjeu important pour leur métier.

«On vit dans une société où l’argent pose des restrictions. Dans mon travail, je veux avoir une somme d’argent pour bien vivre», souligne un jeune.

«Moi, ça ne me dérange pas de faire 200 000 $ et que personne ne sache ce que je fais. Pour moi, l’argent est important», pense un autre.

En matière d’éducation, deux adolescentes n’étaient pas tout à fait d’accord sur l’impact de l’enseignement public et privé par rapport à l’avenir d’un jeune.

«Oui, on est au privé en ce moment, mais je ne pense qu’un jeune qui étudie soit au public ou au privé va vraiment décider son futur et comment il va vivre plus tard», a pensé une des adolescentes.

«Je trouve que ça dépend. Quand tu as des difficultés à l’école, au privé, tu arrives à avoir plus d’aide», a remarqué la deuxième.

Quant au futur et à l’environnement, le groupe d’adolescents s’est montré plus pessimiste.

«Pour l’environnement, je ne suis pas optimiste. Ça avance tellement lentement. Collectivement, il faut le faire. Si le gouvernement ne fait rien, l’impact sera juste trop gros pour chaque personne individuellement», a déploré une des jeunes.

«Je suis complètement pessimiste pour le futur. Je pense que la société s’empire. Il y a beaucoup plus de haine publique», croit un autre.

La majorité des élèves en entrevue étaient intéressés d’aller en politique un jour.

«Moi, je suis optimiste pour le futur. Je sais que ce sont les jeunes le futur. Quand on sera en politique, on sera capable d’apprendre des erreurs des générations antérieures et de faire des actions qui vont faire des changements», a conclu l’un des adolescents.