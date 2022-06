L'homme qui a attaqué Dave Chappelle dit avoir été inspiré par la gifle de Will Smith

L'homme qui a attaqué Dave Chappelle lors d'un récent spectacle comique a affirmé s'être inspiré de la gifle de Will Smith aux Oscars.

Isaiah Lee, qui est accusé d'avoir taclé la vedette de la comédie pendant son spectacle Netflix Is A Joke au Hollywood Bowl le mois dernier, a déclaré au New York Post qu'il avait été enhardi par l'incident des Oscars. S'exprimant depuis le centre correctionnel Twin Towers de Los Angeles, l'homme a qualifié la blague de Chris Rock « de mauvais goût » et a applaudi Will Smith pour avoir « défendu sa femme ».

« Ce n'est pas bien ce que (Chris Rock) a dit de la femme (de Smith), en l'appelant GI Jane », a-t-il ajouté.

Il a également avoué que l'attaque avait pour but d'élever son propre profil en tant que rappeur. « Je ne vais pas mentir... C'était un peu une manière de me faire connaître. À Hollywood, vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Je parle de ces choses dans ma musique et je savais que ça attirerait l'attention », a-t-il indiqué.

Et de fait, il est déjà devenu une vedette auprès de ses codétenus : « Ils viennent me voir et me demandent : "Hé, c'est toi le gars qui est allé voir Dave Chappelle ?" »

Isaiah Lee a été accusé de coups et blessures, de possession d'une arme mortelle dans l'intention de commettre une agression, d'accès non autorisé à l'espace scénique pendant un spectacle et d'avoir commis un acte qui retarde l'événement ou interfère avec l'artiste au sujet de l'incident. Il a plaidé coupable.

Dans les jours qui ont suivi l'incident, l'agent de Chappelle a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas que l'attaque « éclipse la magie » de l'événement comique.