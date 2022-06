Lucien Bouchard est allé trop loin, affirme Pascal Bérubé

En entrevue à l’émission «Le Bilan» le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a critiqué les propos de Lucien Bouchard à propos du Parti québécois, estimant que ce dernier est allé trop loin.

«Je pense qu’il est allé au-delà de son devoir de réserve (... ) Sans le Parti québécois, jamais il ne serait devenu premier ministre du Québec», affirme le député péquiste.

Pour M. Bérubé, Lucien Bouchard a manqué de respect envers son ancienne formation politique et tire des conclusions hâtives.

«Je trouve qu’il fait une mauvaise lecture», clame-t-il.

Pascal Bérubé ajoute également que François Legault ne se serait jamais fait connaître si ce n’était du Parti québécois.

«On lui a offert trois ministères. Il a été très bien traité au Parti québécois. Il aurait pu devenir le chef s’il avait voulu», raconte le député de Matane-Matapédia.

Le «nationalisme» de la CAQ

Pascal Bérubé estime d’ailleurs que la Coalition avenir Québec joue sur plusieurs terrains en ce moment.

«La CAQ agit parfois comme une entreprise qui aimerait éliminer un concurrent totalement et avoir toutes ses parts de marché. Si on n’était plus là, il pourrait dire : ‘’finalement, on peut gouverner à loisir et on n’est plus obligé d’apparaître aussi intense en matière de nationalisme», soutient l’élu du Parti québécois.

Celui-ci ne croit pas que la CAQ soit le bon véhicule pour faire avancer la cause nationaliste.

«Je les connais un peu, les gens qui forment la CAQ. Il y en a un bon contingent qui ont leur drapeau canadien derrière eux dans leur bureau de circonscription et à l’Assemblée nationale. Et vous savez quoi? L’Assemblée ne les fournit pas; il faut vraiment que tu veuilles en amener un!», indique-t-il.

Pour M. Bérubé, le parti de François Legault est d’abord et avant tout fédéraliste.

«Ça peut avoir l’air d’un bleuet : c’est bleu sur le dessus, mais c’est rouge en dedans», illustre le député péquiste.

