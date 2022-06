Maltraitance envers un mineur: une serveuse sauve un enfant grâce à une note secrète

Grâce à une serveuse et à une note secrète, un homme de la Floride a été accusé lundi pour maltraitance et pour négligence envers un mineur, d’après le New York Post.

Le 1er janvier 2021, Flaviane Carvakho travaillait au restaurant Mrs Potato dans la ville d’Orlando lorsque Timothy Lee Wilson, 36 ans, est venu manger avec sa famille.

En servant la famille, Flaviane remarque que personne ne commande de nourriture pour le petit garçon. Quelques instants plus tard, elle s’aperçoit que l’enfant a plusieurs égratignures et plusieurs ecchymoses sur sa face et sur ses bras.

Inquiète, l’héroïne écrit «As-tu besoin d’aide?» sur une note de papier et la montre au garçon de 11 ans, en se tenant derrière ses parents.

L’enfant hoche la tête. Ne perdant pas une seconde de plus, Flaviane compose le 911.

«Je suis vraiment inquiète et je ne sais pas quoi faire. Le garçon a des égratignures et il ne mange pas», demande la serveuse à la personne au centre d’appel.

Au fil du temps, les enquêteurs ont découvert que l’enfant avait été torturé et abusé par son beau-père, Timothy Lee Wilson. Il a été accusé lundi de maltraitance et de négligence.

Au courant des abus que son conjoint faisait subir à son enfant, la mère, Kristin Swann, a été arrêtée pour négligence.

«On aurait probablement parlé d’homicide si Flaviane n’était pas intervenue», a dit Orlando Rolón, le chef de police à Orlando, l’an dernier.

Le garçon de 11 ans et sa petite sœur, 4 ans, ont été retirés de la garde de leur mère. La petite fille n’a pas été abusée.

«La justice a été servie!», a écrit Flaviane sur une page créée pour amasser des dons en ligne. Elle a réussi à récolter presque 50 000 $.