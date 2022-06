Manque de pièces: 4 mois d’attente pour faire réparer son véhicule

Un homme de Drummondville attend depuis quatre mois les pièces afin de faire réparer son véhicule, un délai interminable qui affecte plusieurs Québécois.

Matthieu Gosselin qui a eu un accident de la route le 4 février dernier est privé de son véhicule depuis. Il est stationné chez CarrXpert, un atelier de réparation automobile à Drummondville.

«Depuis le 4 février, je viens voir ici une fois par mois et je n'ai toujours pas de date pour mes pièces», affirme-t-il à TVA Nouvelles.

C’est aussi le cas pour de nombreux Québécois qui sont confrontés à des délais importants pour la réception des pièces.

Si Matthieu Gosselin a eu la chance d’avoir accès à une voiture de location pendant ces quatre mois d’attente, ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Pénélope Martel ne peut pas reourir aux services d’une voiture de location, puisqu’elle a été déclarée «responsable» lors de son accident. « Pour l'instant, je suis à pied », mentionne-t-elle.

Le détaillant CarrXpert à Drummondville déplore le fait qu’il doit refuser certains clients, en raison du manque de pièces.

«Ça fait une trentaine d'années que je travaille et je n'ai jamais vu ça. [...] On ne fournit pas à réparer tous les véhicules. On est obligé de remettre des automobiles sur la route avec des pièces manquantes», ajoute-t-il.

Même constat chez Pièces d'autos usagées Sherbrooke où les problèmes d'approvisionnement sont grands.

«On a de la difficulté, et même dans le neuf, des pièces toutes simples qu'habituellement on avait en stock, maintenant on n'en a plus », ajoute le propriétaire, Éric Veilleux.

***Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus.***