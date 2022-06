L’arrivée de Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville au sein de la CAQ est perçue par une claque au visage pour le Parti québécois, estiment plusieurs analystes politiques.

C’est le cas l’ex-ministre péquiste Stéphane Bédard, qui a commenté ces deux nouvelles candidatures, lors de l’émission «La Joute».

«C’est sûr que ce n’est pas une bonne nouvelle en soi, mais ce ne sont pas des militants de longue date, en tout cas en ce qui concerne M. Drainville. Ce sont deux personnes, par contre, qui ont une vraie notoriété. Ça démontre quand même que les indépendantistes ont une valeur sur le marché des élections, mais pas avec le Parti québécois!», clame-t-il

De son côté, Luc Lavoie a affirmé que les candidatures de St-Hilaire et Drainville avaient visiblement ébranlé Paul St-Pierre Plamondon et son équipe.

«Ils sont frustrés. Ils ne savent pas comment l’exprimer (...) Le PQ, il va falloir qu’il vive avec sa frustration», soutient le jouteur.

Mathieu Bock-Côté ne croit toutefois pas que ces deux candidatures de la CAQ doivent être perçues comme un désaveu envers le Parti québécois.

«Je comprends les péquistes d’être en colère, mais je pense qu’il faut avoir une vision large du nationalisme québécois aujourd’hui. Il y a plus d’un véhicule pour le nationalisme québécois et chacun d’entre eux est légitime. On peut avoir une préférence pour l’un ou l’autre, mais les deux sont nécessaires», soutient-il.

