Quelles sont les 4 chirurgies esthétiques les plus populaires après la pandémie?

Les chirurgies esthétiques ont considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, et le télétravail pourrait être lié à cette tendance.

Les rencontres par écran, où les gens se voient en vidéo, leur ont probablement fait prendre conscience de leur image, a expliqué le Dr Karl Schwarz, chirurgien plasticien en entrevue à TVA Nouvelles.

«On se voit toute la journée sur un écran, alors on est devenus beaucoup plus conscients de notre apparence. Aussi, si l’on décide d’avoir une chirurgie esthétique, on n’a pas besoin d’avoir de congé, parce qu’on est à la maison», observe le Dr Schwarz.

Les chirurgies les plus populaires actuellement? Les augmentations mammaires, chirurgies du nez, redrapage du ventre (liposuccion) ainsi que les chirurgies des paupières supérieures.

Les hommes ne sont pas en reste et représentent environ 15% de la clientèle du chirurgien plasticien.

«Il y a eu une croissance à peu près égale avec les femmes pendant la pandémie», précise-t-il.

Une cliente rencontrée sur place l’admet : l’omniprésence des écrans et des médias sociaux a une influence sur les désirs concernant notre apparence.

«On regarde souvent les célébrités et on se compare : comment on peut, soit rester plus jeune, ou leur ressembler en même temps», explique la femme qui a subi une augmentation mammaire il y a plusieurs mois.

