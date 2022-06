Rouyn-Noranda: un homme part en croisade contre l’utilisation de métaux lourds

Un homme d’affaires de 51 ans ayant résidé toute sa vie à Rouyn-Noranda veut sensibiliser les gens de sa communauté au problème d'intoxication provoqué par des métaux lourds.

Dany Bonapace lance un appel et exhorte sa communauté à réclamer un test capillaire de tous les métaux lourds pour faire la lumière sur l’enjeu de la santé de la population.

Ces tests permettent d’obtenir jusqu’à 40 ans d’historique tandis que les tests sanguins et urinaires sont utiles seulement en cas d’exposition récente à des métaux lourds, a-t-il précisé.

Dès l’âge de 13 ans, il dit avoir perdu les deux tiers de ses cheveux. Après avoir constaté des troubles articulaires et plus récemment une perte de sensibilité de sa peau et de troubles hormonaux, il a entamé des démarches pour comprendre ce qui lui arrive.

C’est en poussant ses recherches et en parlant à des médecins à Houston, puis en s’adressant au département clinique de médecine du travail et d’environnement du CHUM qu’il a appris qu’une analyse des métaux lourds dans son corps peut être faite, et ce, gratuitement.

Sans confirmer la gratuité du service, le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) a fait savoir par courriel que «les services spécialisés d’analyse du CTQ sont encadrés et réalisés à la demande d’un médecin pour une situation clinique ou pour soutenir la prise de décision d’un directeur régional de santé publique de la région lors de menace, de signalement, de maladie à déclaration obligatoire ou d’enquête épidémiologique, au sens de la Loi sur la santé publique».

C’est donc au médecin de faire une requête pour un test capillaire. Selon Dany Bonapace, il est important de demander un test pour tous les métaux lourds, car un individu pourrait avoir plusieurs types de métaux dans son organisme.

«Dans mon cas, c’est ça qui a été dévastateur émotionnellement, a-t-il confié en entrevue à RNC Media. Sur 30 métaux lourds qu’on a analysés, j’en avais 15 en excès, mais pas juste un peu... en excès».

Il a expliqué que dans certains cas, il en a six à sept fois la dose maximale. «Il y en a comme le thallium, que je suis tout près des doses létales qui existent», a-t-il fait savoir.

Le Rouynorandien est en contact avec Dr Harold Pretorius, un expert en endocrinologie, métabolisme et médecine nucléaire aux États-Unis, mais également expert en toxicologie. Ses résultats d’analyse d’Expertox sont sans équivoque: le docteur lui soupçonnerait une contamination aux métaux lourds.

Pas le seul

Lors de son périple à Houston, il était accompagné par un ami, Jérémie Monderie-Larouche. L’homme de 39 ans qui a également habité toute sa vie à Rouyn-Noranda a décidé de faire le test capillaire.

Dans son cas également, la quantité de métaux lourds dans son corps est plus élevée que la norme. En revanche, les chiffres sont moins alarmants que ceux de Dany Bonapace. Il s’agit néanmoins de métaux qui peuvent être nocifs, dont le manganèse, le baryum et le thallium.

M. Monderie-Larouche a souligné qu’il a des problèmes de santé en lien avec l’alimentation et la fatigue depuis plusieurs années. Les recherches de Dany Bonapace le préoccupent.

«On ne m’a jamais parlé des métaux lourds, a-t-il précisé [...] Est-ce que c’est ça la cause de mes problèmes hors de tout doute? Je ne sais pas [...] Mais quand même de me rendre compte que oui, ça peut peut-être être ça... c’est ça que je trouve spécial et qui me trouble un peu».

Risque non calculé

Après ces résultats de tests, Dany Bonapace a entamé une médication qui empêche l’oxydation des métaux lourds dans son organisme. Il estime que ce traitement lui a permis de se sentir mieux et de combler une grande déficience vitaminique. Ses recherches et ses voyages médicaux aux États-Unis lui ont coûté entre 6000 $ et 7000 $, selon son estimation.

D’ici quelques semaines, pour baisser la quantité de métaux lourds et tenter d’en diminuer les effets, Dany Bonapace s’est lancé dans un second processus médical: la chélation. Il est suivi de près par une équipe médicale des États-Unis chapeautée par le Dr Pretorius. En revanche, ce procédé pourrait engendrer des conséquences importantes sur la santé qui pourraient être pires, selon lui, que les symptômes des métaux lourds.

Le résident de Rouyn-Noranda ne compte toutefois pas en rester là. Il veut mettre toutes les chances de son côté pour ralentir la progression de la toxicité des métaux lourds.

Il invite la population à acheminer les résultats de tests vers la députation de la circonscription: «Si 40 000 personnes envoient des tests avec de fortes toxicités, la députée [Émilise Lessard-Therrien] aura un levier pour influencer les normes environnementales».

Santé de la population à Rouyn-Noranda

Une étude du comité consultatif de suivi de l’étude de biosurveillance publiée le 11 mai dernier fait état de constats préoccupants sur la santé de la population de la région.

Ce rapport indique, entre autres, que l'indice de cancer du poumon est fortement plus élevé à Rouyn-Noranda qu'ailleurs en Abitibi-Témiscamingue.

De plus, le pourcentage de personnes atteintes de maladies pulmonaires est plus élevé à Rouyn-Noranda que dans le reste de la province et le nombre de naissances de faible poids est plus défavorable à Rouyn-Noranda comparativement à l’ensemble du Québec.

Le comité est constitué de plusieurs personnes dont de membres du ministère de l’Environnement, de la Fonderie Horne Glencore, du comité de citoyens ARÊT, du Conseil régional en environnement de Rouyn-Noranda et de la Ville de Rouyn-Noranda.