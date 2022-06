Sa conjointe victime d’un AVC: il lance un cri du cœur pour une place en garderie

Un père de famille de Québec qui doit s’occuper seul de deux enfants est désemparé, alors qu’il attend toujours une place en garderie pour son poupon, né en début d’année.

La vie d’Emmanuel Pouliot a basculé en janvier dernier lorsque sa conjointe a fait un accident vasculaire cérébral une semaine seulement après avoir donné naissance à leur fils, Éli.

«C’est sûr que je ne m’attendais pas à vivre mes premiers mois de paternité comme ça», lance le père de famille de 29 ans, qui se rend tous les jours au chevet de sa conjointe.

Quatre mois plus tard, même si son état s’améliore tranquillement, elle se trouve toujours au département des soins intensifs de l’hôpital de l'Enfant-Jésus.

«Elle se sent vraiment impuissante puis elle m’a souvent dit qu’elle avait peur de ne pas voir grandir son fils», raconte M. Pouliot, très émotif.

Courtoisie

La situation devient de plus en plus angoissante pour le jeune homme, alors que les prestations du Régime québécois d’assurance parentale tirent à leur fin et qu’il doit retourner au travail en septembre.

Même s’il est conscient qu’il n’est pas le seul dans cette situation, il lance un cri du cœur pour trouver une place en garderie pour le petit Éli.

«On n’a toujours pas de place, comme bien des parents au Québec. Ça ajoute un énorme stress, je ne vous le cacherai pas. Ça ne m’aide pas bien bien dans cette épreuve-là, qui est vraiment difficile», dit-il.

Il ne sait pas pour le moment quand sa conjointe pourra revenir à la maison, ni si elle conservera des séquelles de son AVC.

Une cousine de la famille a par ailleurs lancé une campagne de financement sur la plateforme «GoFundMe» pour soutenir la famille pendant cette épreuve.