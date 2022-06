Un médicament «miracle» pour perdre du poids?

Un médicament conçu pour lutter contre le diabète et qui permettrait de perdre jusqu’à 20% du poids corporel pourrait aider à lutter contre l’obésité, selon une nouvelle étude.

Selon les résultats de cette recherche publiés dans le New England Journal of Medicine, le tirzepatide permettrait aux personnes souffrant d’obésité de perdre jusqu’à 1/5 de leur poids.

Les participants à la recherche clinique recevaient une injection du tirzepatide une fois par semaine pendant 72 semaines, combiné à un régime alimentaire sain et à un programme de remise en forme.

Le médicament agit en imitant les hormones présentent naturellement dans le corps qui permettent aux gens de se sentir rassasiés après un repas.

Les niveaux de ces hormones sont faibles chez les patients obèses, rapporte le Mail Online.

Aux fins de la recherche sur le tirzepatide, les chercheurs ont séparé 2 500 participants en surpoids et obèses, qui ne souffraient pas de diabète, en quatre groupes.

Ces patients ont reçu l'une des trois doses de tirzepatide soit 5 mg, 10 mg ou 15 mg ou bien un placebo.

Plus de la moitié des participants du groupe recevant la dose la plus élevée ont perdu 20 % de leur poids corporel à la fin de l'essai. Les experts soutiennent que la plupart des personnes obèses doivent perdre entre 15 et 20% de leur poids pour avoir des avantages significatifs pour la santé.

«Nous devrions traiter l'obésité comme nous traitons toute maladie chronique, avec des approches efficaces et sûres qui ciblent les mécanismes sous-jacents de la maladie. Ces résultats montrent que le tirzepatide peut faire exactement cela», a déclaré l’auteure principale de la recherche, la Dre Ania Jastreboff de l'Université de Yale.

«Ces médicaments changent la donne dans le domaine de l'obésité, mais ils ne fonctionneront que tant que le médicament sera pris», a ajouté le Dr Simon Cork, maître de conférences en physiologie à l'Université Anglia Ruskin.

Le poids perdu pourrait donc être repris une fois le médicament arrêté, et si les bonnes habitudes de vie telles que l’alimentation et l’exercice, ne sont pas maintenues.

EFFETS SECONDAIRES

«Cette classe de médicaments ne fonctionne que si les participants s'en tiennent au régime hypocalorique prescrit avec le médicament, ce n'est donc pas une solution miracle», prévient le professeur Tom Sanders, expert en nutrition et diététique au King's College de Londres.

Même si cette pilule semble miraculeuse, les effets secondaires peuvent être désagréables.

Jusqu’à un tiers des personnes qui ont pris du tirzepatide ont souffert d'effets secondaires tels que des vomissements et de la diarrhée.

Le tirzepatide est fabriqué par la société pharmaceutique américaine Lilly et coûterait 975 $ pour quatre semaines.

Présentement, près d'un Canadien adulte sur quatre vit au quotidien avec l'obésité, et environ un Canadien sur dix en meurt prématurément.

Au cours des 25 dernières années, le nombre de cas d'obésité a doublé au Québec et au Canada. Au total, 25 % des Québécois disent être aux prises avec l'obésité.

Le surpoids ou l'obésité est connu pour augmenter le risque d'au moins 13 types de cancer différents et provoque également d'autres problèmes de santé dangereux tels que l'hypertension artérielle et le diabète de type 2.