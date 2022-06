Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

En Chaudière-Appalaches, des employés de l’Hôpital de Thetford Mines dénoncent la fusion temporaire des unités de médecine et de chirurgie, car ils craignent que la qualité et la sécurité des soins soient affectées. «Cette fusion accentue la pression sur les infirmières et on craint que plusieurs quittent vers d’autres départements ou encore vers d’autres hôpitaux», a souligné le coprésident du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens à l’hôpital de Thetford Mines, le Dr Nicolas Dorval.

À Québec, la situation ne s’arrange pas dans les bureaux de passeports. L’attente est toujours interminable alors que des dizaines de personnes arrivent au petit matin pour tenter de parler à un employer et espérer partir à temps en voyage.

En Mauricie, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et la Ville de Trois-Rivières sont confrontés à un sérieux problème d’écoulement des eaux usées et des eaux de pluie. L’usure d’une canalisation municipale de débordement, passant directement en dessous, est en train de miner l’îlot central de l’étang des jardins du Sanctuaire. Parce qu’il s’agit de travaux complexes et qui seront coûteux, la ville ne prévoyait remplacer la conduite qu’en 2023. Toutefois, comme la situation se détériore à vue d’œil, il vient d’être décidé de faire une intervention provisoire d’ici l’automne.

Dans l’Est-du-Québec, un nouveau système de bouée sans cordage pourrait faire diminuer les empêtrements de baleines, a annoncé l’entreprise gaspésienne OCEAN-CAM. Des essais seront bientôt effectués en mer, selon l’entreprise, qui se dit préoccupée par l’état des baleines. Avec ce nouveau système, elle espère une meilleure cohabitation entre les mammifères et les engins fixes.

