Des syndiqués auraient vandalisé le bureau de Bonnardel

Des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) auraient saccagé le bureau du ministre des Transports François Bonnardel, a affirmé ce dernier mardi, une information aussitôt démentie par le syndicat.

«Plus tôt aujourd’hui, des membres du @SFPQ_Syndicat sont entrés par effraction dans mon bureau de comté, ont effrayé et intimidé mes deux employées, volé des items et ils ont commis des actes de vandalisme», a déploré le ministre caquiste sur son compte Twitter.

«Je condamne fortement ce geste déplorable et injustifié et nous porterons plainte auprès de la police. Ce genre de comportement n’a pas sa place chez nous ou ailleurs et je demande au SFPQ de ramener ses membres à l’ordre», a poursuivi le député.

Or, le SFPQ a une vision totalement différente des événements.

«Des pancartes et affiches ont été installées sur les fenêtres du bureau de circonscription et elles sont facilement décollables. Des membres ont par la suite réalisé une occupation du bureau, dans le respect et dans le calme. Aucun vol, tentative d’intimidation ou vandalisme n’ont eu lieu», a relaté le syndicat.

Cet événement survient au lendemain de l’annonce d’une semaine de grève touchant environ 26 000 fonctionnaires, du 13 au 17 juin.

Le SFPQ et le gouvernement se trouvent dans une impasse dans les négociations pour le renouvellement de la convention collective des fonctionnaires, échue depuis mars 2020.

Les travailleurs syndiqués ont déjà tenu quelques journées de grève ici et là depuis le début du printemps, et avaient profité du congrès de la CAQ à Drummondville à la fin mai pour faire entendre leurs revendications.