Le Bureau des Passeports pris d’assaut à Québec

La crise des passeports qui sévit depuis des mois n’épargne pas la ville de Québec. Le bureau de Passeport Canada, à Sainte-Foy, est pris d’assaut par les voyageurs qui espèrent obtenir le précieux document à temps.

Tôt mardi matin, des dizaines de personnes faisaient la file à la Place de la Cité. Certains étaient là depuis de longues heures déjà.

C’est le cas de Sarah-Jeanne Maltais, qui est arrivée sur place à 4 h 30 du matin. La jeune femme de Portneuf, qui doit partir vers les États-Unis dans quelques jours, a fait sa demande de passeport en avril dernier. Or elle est toujours sans nouvelles.

«Ils nous ont dit que ça allait être acheminé le 12 mai. On est le 7 juin et on n’a rien. Je pars le 10, donc il fallait accélérer le processus», dit Mme Maltais, qui craint devoir annuler son voyage.

Un homme de Beauport, qui veut aussi voyager vers les États-Unis, en était quant à lui à sa deuxième tentative en deux jours. La veille, il est retourné bredouille à la maison malgré une très longue attente.

«Je suis arrivé il était 7 h 30 ici, je n’ai jamais été capable de passer. À 15 h 30, il en restait peut-être 25-30 en avant de moi. Après ça, ils ont tout barré», explique Michel Poirier.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Un manque de prévisibilité

Talonné par les oppositions depuis le début de la crise, le fédéral est accusé d’avoir manqué de préparation.

«C’est assez en bon français bordélique ce qu’il se passe actuellement. Pourtant, c’était prévisible. On savait qu’avec deux ans de confinement, d’arrêt des voyages, que dès qu’il y aurait une possibilité de repartir les gens seraient prêts», lance le député conservateur Pierre Paul-Hus.

Le député bloquiste de La Prairie, Alain Therrien, somme Ottawa d’agir pour remédier à la situation.

«Ils mettent tout en œuvre qu’ils disent, à condition que ce soit du 8 h à 4 h et aux frais des citoyens. C’est indécent», dit-il.

Il demande au gouvernement Trudeau d’ouvrir les bureaux de passeports la fin de semaine pour les gens qui doivent voyager dans les 48 heures.